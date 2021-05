Empresa vai abrir 400 vagas com oportunidade de carreira internacional

A GFT Brasil, empresa global de tecnologia para transformação digital, planeja abrir 400 vagas de emprego no primeiro semestre de 2021. E, para reter os profissionais, a empresa vai oferecer oportunidades de iniciar uma carreira internacional no Canadá, Estados Unidos e na Europa.

Com o programa GFT Sem Fronteiras, os profissionais poderão começar um projeto para trabalhar fora do Brasil sem sair da empresa. Após um ano na unidade do país, os funcionários podem aplicar internamento para vagas abertas nos 15 países em que a GFT está presente.

Com o trabalho remoto, a competição pelo profissional de tecnologia começa a ultrapassar fronteiras. Cada vez mais, as empresas internacionais atraem os talentos com a chance de ter a experiência fora do país e com salários em moedas competitivas.

O mercado brasileiro já sofre com a falta de talentos na área de TI: até 2024, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação vê uma falta de 260 mil profissionais no mercado; um dado que pode já estar desatualizado.

Segundo Rubem Swensson, diretor de operações da GFT Brasil, o programa é uma forma de valorizar a carreira da equipe. “O GFT Sem Fronteiras é apenas a ponta de um iceberg de benefícios e oportunidades que oferecemos para quem quer fazer parte da nossa história de transformação digital “, diz ele.

No momento, o site do programa Sem Fronteiras tem quatro portas de entrada:

Desenvolvimento .NET

Desenvolvimento Java

Desenvolvimento Java AWS

Analista de QA

