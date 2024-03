Avaliar funcionários no pós-pandemia está mais difícil, mostra pesquisa

Durante a pandemia, muitas empresas deixaram de avaliar seus funcionários regularmente por medo de perdê-los, já que o movimento de demissão voluntária vinha crescendo e as companhias não tinham como repor essas perdas naquele momento. A ordem era de manter colaboradores, mesmo alguns deles não tendo boa performance. Isso, porém, já está mudando.

De acordo com o The Wall Street Journal, as empresas agora estão muito focadas na eficiência, o que significa que os gerentes estão encarregados de reinstituir avaliações formais mais contundentes. O problema é que aqueles funcionários não avaliados na pandemia tinham a ideia de que estavam fazendo um bom trabalho, e agora podem tomar um susto com a avaliação de seu desempenho. Ou podem tentar não aceitar a situação.

Segundo dados da BambooHR, que analisou quase dois milhões de avaliações para o jornal, 40% dos funcionários que receberam notas baixas dos gerentes no ano passado se classificaram como "altamente valorizados" pela organização

Dar esse choque de realidade em um funcionário com desempenho abaixo do esperado é uma das tarefas mais difíceis que os chefes enfrentam, pois não há garantia de que as críticas surtirão efeito.

Recentemente, uma ex-funcionária da Cloudflare, empresa que fornece uma rede de distribuição de conteúdo, serviços de segurança da Internet, viralizou nas redes por ter filmado sua demissão e dito que não havia recebido nenhuma indicação de que não estava à altura do trabalho. O executivo-chefe da Cloudflare, Matthew Prince, considerou o vídeo "doloroso" e disse que os gerentes deveriam ter comunicado claramente as expectativas e se elas estavam sendo atendidas: "Nenhum funcionário deveria ficar surpreso por não estar tendo um bom desempenho."

Uma forma de melhorar isso pode ter inspiração no esporte. Na ginástica, por exemplo, cada manobra tem um valor específico de pontos. As avaliações dos funcionários poderiam funcionar da mesma forma. "Desde a integração de alguém, você deve ter uma estrutura de como é uma medalha de ouro, como é uma medalha de prata e como é uma medalha de bronze", falou David Fallarme, vice-presidente de marketing da Owner.com, fabricante de sistemas de pedidos on-line para restaurantes, ao WSJ.

Para ele, os chefes devem se preparar desde o primeiro dia do novo colaborador para a possibilidade de decepção. Assim, estabelecer metas claras torna mais fácil esse processo de dizer ao funcionário que ele não está apresentando uma boa performance.