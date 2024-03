Profissionais ainda temem perder o emprego para IA, mas este especialista aposta no contrário

Quando o ChatGPT surgiu, em novembro de 2021, e a inteligência artificial se tornou o assunto do momento em todas as rodas de conversas, não teve quem não se preocupasse (nem que por apenas um breve momento) com o impacto que essa inovação poderia trazer.

Os redatores do Instituto Americano de Escritores e Artistas, nos Estados Unidos, temeram que a IA colocasse fim em seus empregos. “Eles ficaram horrorizados”, contou Rebecca Matter, presidente do instituto, para o The New York Times. Ela sugeriu ao time usar o ChatGPT para as tarefas simples e se concentrar nas atividades mais estratégicas.

Mais de sete mil quilômetros dali, em Londres, a relações públicas Claire, de 34 anos, também estava preocupada. “Não acredito que a qualidade do trabalho que estou produzindo pode ser igualada a de uma máquina”, disse ela, em entrevista para a BBC. “Detesto pensar no que isso pode significar para minha empregabilidade”, completou.

O medo também aparece entre os brasileiros: 76% dos profissionais acreditam que a inteligência artificial substituirá seus empregos, segundo um estudo da Page Interim, unidade de negócio do PageGroup, empresa especializada em recrutamento e seleção.

Seja nos Estados Unidos, Inglaterra ou Brasil, o medo da tecnologia roubar empregos ainda assombra muitos profissionais. Mas será que isso deve acontecer? Para o especialista e professor Miguel Lannes Fernandes, a resposta é tão clara quanto objetiva: não.

IA não vai acabar com empregos, mas deve criar outros

Miguel, que é coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, afirma não acreditar que a inteligência artificial tenha potencial para substituir os seres humanos. Na visão dele, essas ferramentas podem, na verdade, ser grandes aliadas dos profissionais por permitir um melhor desempenho em várias atividades. No mercado, isso é um grande diferencial.

“Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica. “E estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando.”

O que deve acontecer, segundo Miguel, é o surgimento de diversas posições de trabalho para profissionais capazes de liderar projetos que utilizam inteligência artificial. Em uma rápida pesquisa no LinkedIn, é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas no setor.

“Minha expectativa é que seja uma área com muito crescimento e que vai revolucionar a forma como as empresas trabalham no mundo. Empresas estão adotando ferramentas de inteligência artificial, mudando suas operações e, claro, novos cargos vão surgir.”

Aqui está o caminho para conquistar uma carreira em IA

Nesse cenário tão favorável, será preciso se capacitar para concorrer de igual para igual no mercado. “Os profissionais precisarão se adaptar e aprender a usar a IA, que será uma das principais ferramentas de trabalho, assim como o computador já foi um dia”, diz Miguel.

Para apoiar profissionais que não querem ficar para trás, a EXAME apresenta a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que estreia em 20 de março.

As aulas ficam disponíveis até 26 de março e são 100% virtuais e gratuitas. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação: basta possuir graduação completa em qualquer área.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento vai mostrar como se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de novas tecnologias nas empresas. É a oportunidade de ouro para aprender o caminho para construir uma carreira em IA e se tornar o profissional mais valorizado do mercado.

“Ao longo de quatro episódios, eu vou mostrar o que você precisa fazer para se tornar o profissional estratégico que vai liderar a implementação de projetos de Inteligência Artificial e desenvolver soluções para negócios de todos os tipos, setores e tamanhos”, diz a CTO.

