As três frases que líderes emocionalmente inteligentes usam para evitar conflitos

(foto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09h49.
O que você diz para si mesmo influencia diretamente seu comportamento, sua performance e a maneira como você se relaciona com os outros — especialmente no ambiente de trabalho. O uso de diálogo interno positivo tem sido associado a melhorias significativas em desempenho e foco.
Esse tipo de habilidade está diretamente ligado à inteligência emocional, um tema que vem ganhando força nas discussões sobre liderança, produtividade e bem-estar no trabalho.
O especialista Justin Bariso, autor do livro EQ Aplicado, compartilhou três frases práticas que ajudam a conter comportamentos disfuncionais e promover uma postura mais emocionalmente equilibrada. As informações foram retiradas de Inc.
Essa frase ajuda a conter impulsos agressivos ou defensivos, especialmente em contextos de conflito ou pressão.
Ao lembrar que o silêncio estratégico também é uma resposta válida, o profissional ganha tempo para processar a informação com calma — e responde com mais clareza e respeito.
Ambientes de trabalho muitas vezes incentivam comparações e disputas internas que minam o espírito de equipe.
Ao reforçar para si mesmo que colaboração não é fraqueza, mas sim inteligência estratégica, o profissional reafirma seu papel como agente de coesão no time.
Para aqueles que lutam contra o perfeccionismo, essa frase funciona como um lembrete poderoso.
A busca constante por um padrão inalcançável paralisa projetos, adia entregas e gera frustração. Com essa mentalidade ajustada, é possível focar em progresso — e não em controle.
A inteligência emocional deixou de ser vista como um “acessório” comportamental e passou a ser tratada como competência essencial nas organizações. Saber lidar com as próprias emoções, interpretar as emoções dos outros e manter relações produtivas é tão importante quanto conhecimento técnico ou fluência em idiomas.
Em ambientes que valorizam inovação, diversidade e colaboração, profissionais com alto grau de inteligência emocional se destacam não apenas pela performance, mas também pela capacidade de influenciar positivamente os colegas — e de manter a estabilidade em cenários de crise.
