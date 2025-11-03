As 5 soft skills mais valorizadas pelo mercado e qual curso as desenvolve

No mercado de trabalho atual, adquirir conhecimentos técnicos já não basta. É crescente a valorização das chamadas habilidades comportamentais — ou soft skills. Um levantamento do Indeed Hiring Lab aponta que 43% dos anúncios de emprego no Brasil citam ao menos uma soft skill como requisito.

Outro estudo identificou que, para 70,3% dos executivos, “comunicação e escuta ativa” é a habilidade mais importante nas contratações de 2025.

Esses dados reforçam que investir em soft skills hoje não é opcional: é estratégia para se destacar.

Com base em pesquisas sobre as competências demandadas para 2025, destacam-se cinco habilidades comportamentais que tendem a transformar trajetórias profissionais.

Comunicação e escuta ativa: a aptidão para transmitir ideias com clareza e para ouvir o outro com atenção é apontada como mais relevante por 70% dos executivos; Inteligência emocional (gerenciamento de emoções e autoconhecimento): fundamental para lidar com pressões, conflitos e ambientes de alta exigência; Resiliência, adaptabilidade e agilidade: a habilidade de se ajustar a mudanças rápidas e manter a eficácia quando o cenário se transforma. Pensamento crítico e analítico: conseguir interpretar dados, decisões e cenários, e levar soluções relevantes para o negócio. Orientação para resultados + proatividade: o foco em entregar e antecipar necessidades é cada vez mais relevante.

Essas soft skills formam um conjunto poderoso para quem deseja crescer na carreira, especialmente em funções de gestão ou liderança.

Para desenvolver essas soft skills, a graduação em administração faz todo o sentido. O curso permite compreender fundamentos de finanças, marketing, operações e pessoas — e isso combinado às competências comportamentais abre caminho para cargos estratégicos.

Por exemplo, quem faz administração tem a oportunidade de praticar:

Comunicação em trabalhos de grupo e apresentações;

Liderança e gestão de pessoas em projetos acadêmicos;

Pensamento crítico ao analisar estudos de caso;

Adaptabilidade ao lidar com diferentes disciplinas e contextos de negócio.

Esses elementos aproximam o estudante das habilidades que o mercado valoriza e aumentam sua competitividade.

Desenvolver as soft skills mais valorizadas — comunicação e escuta ativa; inteligência emocional; resiliência e adaptabilidade; pensamento crítico; e orientação para resultados — é um passo estratégico para quem quer se destacar no mercado.

Especialmente para quem opta por graduação em administração, focar no aprimoramento dessas habilidades comportamentais reforça o perfil de liderança, conecta com a realidade empresarial e aumenta chances de crescimento.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.