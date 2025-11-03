Carreira

As 5 soft skills mais valorizadas pelo mercado e qual curso as desenvolve

Conheça as cinco habilidades comportamentais mais demandadas até 2025 — e descubra como desenvolvê-las para crescer em sua carreira

Se você encara a carreira como jornada de evolução, investir nas soft skills transcende o "bom profissional": transforma-o em um líder preparado para um cenário de alta exigência e mudanças constantes. (Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15h53.

No mercado de trabalho atual, adquirir conhecimentos técnicos já não basta. É crescente a valorização das chamadas habilidades comportamentais — ou soft skills. Um levantamento do Indeed Hiring Lab aponta que 43% dos anúncios de emprego no Brasil citam ao menos uma soft skill como requisito.

Outro estudo identificou que, para 70,3% dos executivos, “comunicação e escuta ativa” é a habilidade mais importante nas contratações de 2025.

Esses dados reforçam que investir em soft skills hoje não é opcional: é estratégia para se destacar.

Com base em pesquisas sobre as competências demandadas para 2025, destacam-se cinco habilidades comportamentais que tendem a transformar trajetórias profissionais. 

  1. Comunicação e escuta ativa: a aptidão para transmitir ideias com clareza e para ouvir o outro com atenção é apontada como mais relevante por 70% dos executivos;

  2. Inteligência emocional (gerenciamento de emoções e autoconhecimento): fundamental para lidar com pressões, conflitos e ambientes de alta exigência;

  3. Resiliência, adaptabilidade e agilidade: a habilidade de se ajustar a mudanças rápidas e manter a eficácia quando o cenário se transforma. 

  4. Pensamento crítico e analítico: conseguir interpretar dados, decisões e cenários, e levar soluções relevantes para o negócio. 

  5. Orientação para resultados + proatividade: o foco em entregar e antecipar necessidades é cada vez mais relevante. 

Essas soft skills formam um conjunto poderoso para quem deseja crescer na carreira, especialmente em funções de gestão ou liderança.

Para desenvolver essas soft skills, a graduação em administração faz todo o sentido. O curso permite compreender fundamentos de finanças, marketing, operações e pessoas — e isso combinado às competências comportamentais abre caminho para cargos estratégicos.

Por exemplo, quem faz administração tem a oportunidade de praticar:

  • Comunicação em trabalhos de grupo e apresentações;

  • Liderança e gestão de pessoas em projetos acadêmicos;

  • Pensamento crítico ao analisar estudos de caso;

  • Adaptabilidade ao lidar com diferentes disciplinas e contextos de negócio.

Esses elementos aproximam o estudante das habilidades que o mercado valoriza e aumentam sua competitividade.

Desenvolver as soft skills mais valorizadas — comunicação e escuta ativa; inteligência emocional; resiliência e adaptabilidade; pensamento crítico; e orientação para resultados — é um passo estratégico para quem quer se destacar no mercado.

Especialmente para quem opta por graduação em administração, focar no aprimoramento dessas habilidades comportamentais reforça o perfil de liderança, conecta com a realidade empresarial e aumenta chances de crescimento.

