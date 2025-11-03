Olhar de dono: a habilidade que o curso de administração ensina bem

O conceito de olhar de dono, também chamado de ownership mindset, vem ganhando força nas organizações. Ele descreve a postura de profissionais que agem como se fossem donos do negócio, assumindo responsabilidade pelos resultados e buscando o sucesso coletivo, e não apenas individual.

Ter mentalidade de dono significa agir com autonomia, iniciativa e visão de longo prazo — três atributos valorizados em um mercado que valoriza quem resolve problemas, e não apenas cumpre tarefas.

Mesmo para quem não quer empreender, ter olhar de dono é uma vantagem competitiva: mostra maturidade profissional, senso de responsabilidade e visão estratégica — características cada vez mais associadas a cargos de liderança e crescimento rápido na carreira.

A graduação em administração é um dos caminhos mais eficazes para quem quer desenvolver esse tipo de mentalidade. Isso porque o curso não forma apenas gestores — forma pensadores do negócio. As disciplinas e experiências oferecidas durante a formação estimulam a autonomia e a visão sistêmica de forma prática.

Ao estudar finanças, por exemplo, o aluno entende como cada decisão impacta os resultados da empresa. Em marketing, aprende a enxergar valor do ponto de vista do cliente e da marca. Nas matérias de estratégia e operações, compreende como conectar todas as áreas de uma organização. Aos poucos, o estudante começa a pensar como um dono: alguém que vê a empresa como um todo interdependente.

Segundo o relatório Cultivate an Ownership Mindset da Menke & Associates, empresas com colaboradores que têm esse perfil apresentam níveis mais altos de produtividade e inovação, justamente porque o profissional entende seu papel dentro do sistema.

Durante a graduação, o aluno de administração tem várias oportunidades para colocar essa mentalidade em prática. Projetos integradores e empresas juniores, por exemplo, simulam desafios reais, exigindo decisões estratégicas e pensamento de longo prazo.

Nessas experiências, o estudante precisa lidar com recursos limitados, prazos curtos e metas de resultado — cenários que espelham o cotidiano de quem lidera um negócio.

Além disso, o contato com metodologias de gestão, como o Design Thinking e a Gestão por Indicadores, ajuda o futuro profissional a agir de forma orientada a resultados, desenvolvendo responsabilidade e senso crítico. Essa formação também desperta a proatividade: em vez de esperar ordens, o aluno é estimulado a propor soluções.

Essas experiências ajudam a internalizar o olhar de dono antes mesmo da entrada no mercado. Ao chegar ao ambiente corporativo, o recém-formado já compreende como suas ações afetam a operação e sabe se posicionar de forma estratégica.

Mesmo quem não sonha em abrir uma empresa se beneficia dessa mentalidade. Profissionais com olhar de dono se destacam por enxergar além das tarefas imediatas, questionando processos, sugerindo melhorias e assumindo responsabilidades. Essa postura costuma ser valorizada em avaliações de desempenho e frequentemente leva à promoção para cargos de gestão.

Além disso, essa mentalidade prepara o profissional para contextos de incerteza. No atual mercado de trabalho — cada vez mais volátil e digital — quem age como dono é capaz de se adaptar rapidamente, antecipar riscos e propor novas soluções.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

