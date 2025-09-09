Escassas e valiosas: habilidades de IA que já garante salários de R$ 50 mil

Mesmo que o medo da substituição dos empregos pela inteligência artificial ainda esteja presente, as movimentações das empresas aponta para uma realidade diferente. Em vez de eliminar postos de trabalho, muitas elas estão em busca de talentos que dominem ferramentas e conceitos relacionados à IA.

Um estudo global da plataforma de dados laborais Lightcast revela que profissionais com essas competências estão sendo valorizados e conquistando salários consideravelmente mais altos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Salários até 43% mais altos para quem domina IA

A análise da Lightcast examinou mais de 1 bilhão de anúncios de emprego e identificou o padrão de que as vagas que exigem ao menos uma habilidade relacionada à IA oferecem salários 28% superiores, em média, em comparação às que não exigem nenhuma.

Quando o candidato possui duas ou mais habilidades, o diferencial chega a impressionantes 43% a mais, o que representa, nos Estados Unidos, um acréscimo de até US$ 18 mil ao ano.

Setores como atendimento ao cliente, vendas e produção industrial estão entre os que mais valorizam essas competências, o que indica uma disseminação da IA para além do setor de tecnologia.

“Habilidades em IA estão pagando acima da média neste mercado. Elas deixaram de ser um bônus e se tornaram um diferencial”, afirmou Joshua Woo, fundador da agência Recruit Fast, com sede em Cingapura.

A revolução acontece fora da tecnologia

Uma das revelações mais impactantes do estudo é que a demanda por habilidades em IA está crescendo mais rápido fora da área de TI. Desde o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, em 2022, os anúncios de emprego que mencionam IA generativa aumentaram 800% em setores não tecnológicos.

Setores como marketing, relações públicas, ciência e planejamento social lideram essa expansão, ficando atrás apenas da própria área de tecnologia. Isso revela que, cada vez mais, o profissional valorizado é aquele que consegue combinar sua expertise de base com novas ferramentas e linguagens da era digital.

