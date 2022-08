Arezzo&Co está com 30 vagas para programa de estágio exclusivo para pretos e pardos

A Arezzo&Co, grupo que reúne marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, TROC, My Shoes, além do marketplace ZZ Mall, está com inscrições abertas para o Protagonizza, programa de estágio afirmativo exclusivo para pessoas pretas e pardas.

VEJA TAMBÉM:

A iniciativa terá 30 vagas disponíveis e oferecerá formação técnico-comportamental, além de mentoria de carreira e acesso a uma trilha de desenvolvimento focada nos temas mais relevantes para o mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho por meio do site do programa.

Com 12 meses de duração — e possibilidade de efetivação ou prorrogação do contrato de estágio — o programa terá oportunidades para trabalhar no Rio Grande do Sul ou em São Paulo.

O objetivo da Arezzo&Co é promover um ambiente corporativo mais plural e inclusivo, cooperando para aumentar a representatividade de pessoas pretas e pardas em todo o Grupo.

Quem pode se inscrever no Protagonizza

Para as candidaturas nas vagas de estágio, um requisito básico é a matrícula ativa no ensino superior. O programa não solicitará experiência de trabalho prévia nem domínio do inglês para nenhuma das posições.

As oportunidades disponíveis contemplarão diversos cursos, como administração, comunicação, direito, economia, contábeis, comércio exterior, engenharias, design, moda, psicologia, tecnologia, sustentabilidade e outros. O formato de trabalho será presencial, com carga horária de 6 horas diárias.

O processo de seleção envolverá uma dinâmica de grupo online e, também, entrevistas com gestores. O estágio oferecerá bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, ajuda de custo e, ainda, programa de participação nos resultados (PPR) a partir de 2023.

“Ao final do nono mês, os estagiários terão de escolher uma temática, processo e/ou atividade com a qual tiveram contato ao longo do período, para desenvolver uma proposta de melhoria. Os trabalhos apresentados para o time de gestores e supervisores de estágio, como rito de encerramento do programa”, explica Alini Xavier, diretora de gente na Arezzo&Co.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.