29 empresas que estão contratando para trabalho remoto em 2026, segundo a FlexJobs

Se você é jovem, quer crescer rápido na carreira e valoriza autonomia no trabalho, o modelo remoto (ou híbrido com liberdade) ainda pode ser seu melhor caminho. Apesar do enfraquecimento do poder de barganha dos profissionais, a contratação para vagas remotas cresceu 3% no final de 2025, segundo dados da FlexJobs.

A seguir, veja as 29 empresas que abriram mais vagas remotas no último ano. As informações foram retiradas de Forbes.

As 29 empresas que mais contrataram para trabalho remoto em 2025

A FlexJobs mapeou as empresas com maior número de contratações para vagas remotas ou híbridas. Algumas são líderes globais, o que mostra que o modelo ainda é estratégico para negócios de ponta:

TELUS (TI) Elevance Health (seguros) Lockheed Martin (aeroespacial e defesa) Transcom (BPO) UnitedHealth Group (seguro saúde) General Dynamics (aeroespacial) BELAY (BPO) Centene Corporation (saúde) GE (tecnologia e energia) U.S. Bank (finanças) Sargent & Lundy (engenharia) NBCUniversal (mídia) Insight Global (recrutamento) General Motors (indústria) Thermo Fisher Scientific (biotecnologia) Johnson & Johnson (farmacêutica) Cognizant (TI) Piper Companies (recrutamento) Siemens (automação e tecnologia) Stride, Inc. (educação) PayPal (fintech) Boston Scientific (indústria) Cox Enterprises (mídia) JLL (mercado imobiliário) Visa (finanças) Medtronic (tecnologia médica) Zscaler (TI) Your Part Time Controller (finanças/contabilidade) State of Washington (setor público)

Como se destacar para conquistar uma dessas vagas

Se você busca uma vaga remota em 2026, o segredo não é convencer sua empresa atual, mas se tornar desejado por outras. Algumas dicas práticas:

Crie alertas e siga essas empresas no LinkedIn

Conecte-se com recrutadores e líderes dessas organizações

Melhore seu portfólio com entregas visíveis e resultados mensuráveis

Reforce no seu perfil suas soft skills de execução : foco, autonomia, comunicação clara, gestão de tempo

Use plataformas como Glassdoor e Indeed para entender a cultura das empresas

