29 empresas que estão contratando para trabalho remoto em 2026, segundo a FlexJobs

Se você é jovem, quer crescer rápido na carreira e valoriza autonomia no trabalho, o modelo remoto (ou híbrido com liberdade) ainda pode ser seu melhor caminho. Apesar do enfraquecimento do poder de barganha dos profissionais, a contratação para vagas remotas cresceu 3% no final de 2025, segundo dados da FlexJobs.
A seguir, veja as 29 empresas que abriram mais vagas remotas no último ano. As informações foram retiradas de Forbes.
As 29 empresas que mais contrataram para trabalho remoto em 2025
A FlexJobs mapeou as empresas com maior número de contratações para vagas remotas ou híbridas. Algumas são líderes globais, o que mostra que o modelo ainda é estratégico para negócios de ponta:
- TELUS (TI)
- Elevance Health (seguros)
- Lockheed Martin (aeroespacial e defesa)
- Transcom (BPO)
- UnitedHealth Group (seguro saúde)
- General Dynamics (aeroespacial)
- BELAY (BPO)
- Centene Corporation (saúde)
- GE (tecnologia e energia)
- U.S. Bank (finanças)
- Sargent & Lundy (engenharia)
- NBCUniversal (mídia)
- Insight Global (recrutamento)
- General Motors (indústria)
- Thermo Fisher Scientific (biotecnologia)
- Johnson & Johnson (farmacêutica)
- Cognizant (TI)
- Piper Companies (recrutamento)
- Siemens (automação e tecnologia)
- Stride, Inc. (educação)
- PayPal (fintech)
- Boston Scientific (indústria)
- Cox Enterprises (mídia)
- JLL (mercado imobiliário)
- Visa (finanças)
- Medtronic (tecnologia médica)
- Zscaler (TI)
- Your Part Time Controller (finanças/contabilidade)
- State of Washington (setor público)
Como se destacar para conquistar uma dessas vagas
Se você busca uma vaga remota em 2026, o segredo não é convencer sua empresa atual, mas se tornar desejado por outras. Algumas dicas práticas:
- Crie alertas e siga essas empresas no LinkedIn
- Conecte-se com recrutadores e líderes dessas organizações
- Melhore seu portfólio com entregas visíveis e resultados mensuráveis
- Reforce no seu perfil suas soft skills de execução: foco, autonomia, comunicação clara, gestão de tempo
- Use plataformas como Glassdoor e Indeed para entender a cultura das empresas
O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.
Tudo o que você ganha ao se inscrever:
- Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais
- Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede
- Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente
- Reconhecimento profissional mais rápido
- Networking com jovens de alto desempenho em todo o país
- Certificado de participação Na Prática
AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA