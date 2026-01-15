Carreira

29 empresas que estão contratando para trabalho remoto em 2026, segundo a FlexJobs

Mesmo com empresas mais rígidas, a demanda por profissionais flexíveis e produtivos segue crescendo

(AndreyPopov/Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h10.

Se você é jovem, quer crescer rápido na carreira e valoriza autonomia no trabalho, o modelo remoto (ou híbrido com liberdade) ainda pode ser seu melhor caminho. Apesar do enfraquecimento do poder de barganha dos profissionais, a contratação para vagas remotas cresceu 3% no final de 2025, segundo dados da FlexJobs.

A seguir, veja as 29 empresas que abriram mais vagas remotas no último ano. As informações foram retiradas de Forbes.

As 29 empresas que mais contrataram para trabalho remoto em 2025

A FlexJobs mapeou as empresas com maior número de contratações para vagas remotas ou híbridas. Algumas são líderes globais, o que mostra que o modelo ainda é estratégico para negócios de ponta:

  1. TELUS (TI)

  2. Elevance Health (seguros)

  3. Lockheed Martin (aeroespacial e defesa)

  4. Transcom (BPO)

  5. UnitedHealth Group (seguro saúde)

  6. General Dynamics (aeroespacial)

  7. BELAY (BPO)

  8. Centene Corporation (saúde)

  9. GE (tecnologia e energia)

  10. U.S. Bank (finanças)

  11. Sargent & Lundy (engenharia)

  12. NBCUniversal (mídia)

  13. Insight Global (recrutamento)

  14. General Motors (indústria)

  15. Thermo Fisher Scientific (biotecnologia)

  16. Johnson & Johnson (farmacêutica)

  17. Cognizant (TI)

  18. Piper Companies (recrutamento)

  19. Siemens (automação e tecnologia)

  20. Stride, Inc. (educação)

  21. PayPal (fintech)

  22. Boston Scientific (indústria)

  23. Cox Enterprises (mídia)

  24. JLL (mercado imobiliário)

  25. Visa (finanças)

  26. Medtronic (tecnologia médica)

  27. Zscaler (TI)

  28. Your Part Time Controller (finanças/contabilidade)

  29. State of Washington (setor público)

 

Como se destacar para conquistar uma dessas vagas

Se você busca uma vaga remota em 2026, o segredo não é convencer sua empresa atual, mas se tornar desejado por outras. Algumas dicas práticas:

  • Crie alertas e siga essas empresas no LinkedIn

  • Conecte-se com recrutadores e líderes dessas organizações

  • Melhore seu portfólio com entregas visíveis e resultados mensuráveis

  • Reforce no seu perfil suas soft skills de execução: foco, autonomia, comunicação clara, gestão de tempo

  • Use plataformas como Glassdoor e Indeed para entender a cultura das empresas

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

