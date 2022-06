AMARO lança programa para empregabilidade de trans e travestis 

Nesta quarta-feira, 1º de junho, a Amaro, startup de varejo (ou, no jargão, retailtech) que atua no Brasil, anunciou o lançamento de um novo programa para aumentar a empregabilidade pessoas trans e travestis.

O programa, batizado de AMARO TRANSforma, foi lançado na ocasião do mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. A iniciativa irá oferecer treinamentos com foco em atualização e desenvolvimento profissional para todas as pessoas que se identificam como homens e mulheres trans e travestis maiores de 21 anos do país.

Serão 150 vagas para quatro workshops online de 50 minutos, que vão acontecer nos meses de julho e agosto, ministrados pelo time AMARO com apoio do Projeto Transpor, consultoria de posicionamento e recolocação profissional gratuita para pessoas transgênero.

Os workshops abordam as possibilidades de carreira em algumas das áreas da empresa. As três primeiras aulas contam com lideranças de Data, Varejo e Comunicação da AMARO e a última prepara os inscritos para se aplicarem a vagas do mercado e se apresentarem à recrutadores com a oficina "Linkedin, currículo, seleção e entrevista: como se preparar para esses momentos".

Os interessados precisam se inscrever de 01 a 15 de junho no link do projeto. Já as mentorias acontecerão até o final do ano em sessões individuais entre mentorados indicados pela Transpor e mentores do time AMARO, autoridades nos temas das mentorias em questão.

Além dos treinamentos, a AMARO também dará o exemplo dentro de casa, criando vagas afirmativas para a população trans e travesti. Segundo a startup, ao longo de 2022, processos exclusivos para essa população serão abertos em seus 20 Guide Shops distribuídos pelo país, com a previsão de, no mínimo, contratar 9 profissionais. As vagas serão publicadas na página da AMARO no Linkedin.

O Projeto Transpor também está com a empresa nessa iniciativa por meio de sua ONG e disponibilizará seu banco de talentos indicando profissionais para o preenchimento das posições, acompanhando cada etapa com um olhar especializado em diversidade, equidade e inclusão, garantindo o recorte transgênero.

Parceria com a Casa Florescer

A AMARO também vai presentear as 60 mulheres atendidas pela Casa Florescer, centro de acolhida para mulheres transexuais e travestis, localizado em São Paulo, que já tem parceria com a startup desde 2021.

Serão looks completos da marca e kits com produtos de beleza de marcas parceiras. Os homens atendidos pela Florescer também receberão kits de beleza e bem-estar e cuecas boxer menstruais da Pantys.

Além disso, assim como no ano passado, a AMARO vai lançar a Coleção Orgulho, com camisetas, moletons e sandálias nas cores do arco-íris além de itens de moda casa como velas Mair especialmente desenvolvidas para data, capachos e quadros com frases que reforçam o Orgulho LGBTQI+.

Parte da renda da linha de camisetas, a mais extensa da coleção, será revertida para o trabalho de base realizado pela Casa Florescer. Os itens estarão disponíveis no site e app da AMARO a partir de 06 de junho com valores entre R$69,90 e R$219,00, as camisetas estão em R$119,90.

"A população trans integra a base da pirâmide de privilégios, ou seja, é a mais vulnerável e invisibilizada que temos. Nossos esforços de inclusão começam na base com o intuito de impulsionar todos que estão acima, reforçando que inclusão é um ótimo negócio para todo mundo", diz Gustavo Duarte, stylist e presidente da frente de equidade LGBTQIA+ do comitê de diversidade da AMARO.