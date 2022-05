Bayer lança concurso para premiar estudantes negros de comunicação

De acordo com o IBGE, 56,10% da população brasileira é negra. Porém, apenas 3% dos profissionais de comunicação e marketing se declaram negros ou pardos.

Pensando nisso, a empresa química e farmacêutica Bayer anunciou o projeto Ouse Transformar, que vai premiar estudantes de comunicação negros com cursos em escolas que são referência na área.

Criado em parceria com o Clube de Criação, organização sem fins lucrativos que reúne publicitários. Para participar, os interessados devem acessar o site e se inscrever gratuitamente até o dia 16 de junho.

Na prática, cada estudante deverá desenvolver uma campanha publicitária para a marca de antialérgico Claritin, do portfólio de saúde da Bayer, seguindo as orientações do regulamento.

Cada candidato poderá participar com um conceito de campanha e a inscrição deverá ser individual. Os vencedores serão anunciados na segunda quinzena de julho, por meio das redes sociais da Bayer Brasil e do Clube de Criação.

Todos os projetos inscritos serão avaliados por um júri composto por diversos profissionais de agências e empresas renomadas do país, entre eles: Camila Rodrigues (W+K), Felipe Silva (Gana), Cristina Naumovs (apego.inc) Gabriela Moura (Soko), Laura Esteves (Galeria), Mariana Sá (WMcCann), Paulo Damasceno (GUT) e Wal Tamagno (Alice Filmes).

O júri elegerá os 10 melhores candidatos, que serão premiados com cursos de extensão em escolas referências do setor criativo no Brasil, sendo:

1º lugar um curso na Miami Ad School (o estudante poderá escolher um curso de até R$ 8.000,00);

2º lugar um curso na SP School (o estudante poderá escolher um curso de até R$ 1.000,00);

3º ao 10º lugar um curso na Perestroika (cada estudante poderá escolher um curso de até R$ 800,00).

Os estudantes premiados terão um prazo de seis meses para escolher o curso desejado, e os prêmios não poderão ser trocados por dinheiro ou quaisquer outros produtos. Todos os participantes inscritos ainda estarão aptos a participar de processos seletivos na Bayer.

“O acesso à educação é uma grande ferramenta para gerarmos mais oportunidades para a comunidade negra por meio da qualificação profissional, contribuindo assim para o sucesso de sua trajetória”, diz Patricia Corsi, Diretora Global de Marketing e Digital da divisão de Consumer Health da Bayer.