Além do CLT: experiências que também contam para sua carreira e complementam seu currículo

Apenas o que é mostrado na carteira de trabalho não é suficiente para traduzir o potencial de um profissional para o mercado.

Experiências como trabalho voluntário, projetos pessoais, estágios não remunerados e até mesmo cursos com aplicação prática estão sendo cada vez mais valorizadas pelas empresas, principalmente quando demonstram habilidades comportamentais e capacidade de liderança.

A valorização dessas experiências reflete uma mudança de mentalidade nas empresas. Mais do que diplomas ou tempo de casa, o que se busca são profissionais capazes de se adaptar, resolver problemas, colaborar e causar impacto, competências que podem ser desenvolvidas também fora do ambiente corporativo tradicional.

Trabalho voluntário é, sim, experiência profissional

Engana-se quem pensa que o voluntariado é apenas um gesto de solidariedade. Cada vez mais ele tem sido reconhecido como uma porta de entrada para o mercado de trabalho.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Além de colocar o voluntário em situações reais de tomada de decisão, gestão de equipes e resolução de conflitos, essas vivências ainda desenvolvem habilidades como:

Empatia

Proatividade

Comunicação

Liderança

Além disso, a atuação em projetos sociais reforça o propósito profissional, algo cada vez mais observado pelas empresas em busca de líderes com senso de responsabilidade e impacto positivo na sociedade.

Outras formas de construir uma trajetória profissional além do emprego formal

Além do voluntariado, existem outras formas legítimas de adquirir experiência profissional. Em comum, todas elas exigem iniciativa, autonomia e interesse genuíno pelo próprio desenvolvimento. Veja algumas opções:

Estágios não remunerados

Estágios voluntários são uma opção para quem busca imersão técnica em determinada área. A ausência de vínculo empregatício não exclui os ganhos de aprendizado, e muitos desses estágios podem resultar em efetivação.

Projetos pessoais

Criar um blog, desenvolver um aplicativo, organizar um evento ou administrar uma loja online também conta como experiência se for bem documentado. O que importa, nesses casos, é mostrar resultado, escopo, processo e aprendizados.

Participação em empresas júnior e centros acadêmicos

As chamadas experiências universitárias práticas são uma vitrine importante para o mercado. Alunos que se envolvem com empresas juniores, atléticas, DAs ou centros acadêmicos desenvolvem gestão de projetos, liderança, trabalho em equipe e comunicação, muitas vezes com mais autonomia do que em empregos formais.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Como incluir essas experiências no currículo

Para transformar essas experiências alternativas em vantagem competitiva, o segredo está na forma como elas são apresentadas no currículo:

Crie uma seção específica para destacar projetos voluntários ou paralelos (“Projetos Pessoais”, “Atuação em ONGs”, “Iniciativas Acadêmicas”)

Descreva com clareza as atividades desenvolvidas, os resultados alcançados e as habilidades envolvidas

Conecte com a vaga desejada , destacando o que foi aprendido e como isso pode contribuir na nova função

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI