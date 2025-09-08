Além do CLT: experiências que também contam para sua carreira e complementam seu currículo

Trabalho voluntário (Dumitru Ochievschi/Getty Images)
Redatora
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11h24.
Apenas o que é mostrado na carteira de trabalho não é suficiente para traduzir o potencial de um profissional para o mercado.
Experiências como trabalho voluntário, projetos pessoais, estágios não remunerados e até mesmo cursos com aplicação prática estão sendo cada vez mais valorizadas pelas empresas, principalmente quando demonstram habilidades comportamentais e capacidade de liderança.
A valorização dessas experiências reflete uma mudança de mentalidade nas empresas. Mais do que diplomas ou tempo de casa, o que se busca são profissionais capazes de se adaptar, resolver problemas, colaborar e causar impacto, competências que podem ser desenvolvidas também fora do ambiente corporativo tradicional.
Engana-se quem pensa que o voluntariado é apenas um gesto de solidariedade. Cada vez mais ele tem sido reconhecido como uma porta de entrada para o mercado de trabalho.
SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!
Além de colocar o voluntário em situações reais de tomada de decisão, gestão de equipes e resolução de conflitos, essas vivências ainda desenvolvem habilidades como:
Além disso, a atuação em projetos sociais reforça o propósito profissional, algo cada vez mais observado pelas empresas em busca de líderes com senso de responsabilidade e impacto positivo na sociedade.
Além do voluntariado, existem outras formas legítimas de adquirir experiência profissional. Em comum, todas elas exigem iniciativa, autonomia e interesse genuíno pelo próprio desenvolvimento. Veja algumas opções:
Estágios voluntários são uma opção para quem busca imersão técnica em determinada área. A ausência de vínculo empregatício não exclui os ganhos de aprendizado, e muitos desses estágios podem resultar em efetivação.
Criar um blog, desenvolver um aplicativo, organizar um evento ou administrar uma loja online também conta como experiência se for bem documentado. O que importa, nesses casos, é mostrar resultado, escopo, processo e aprendizados.
As chamadas experiências universitárias práticas são uma vitrine importante para o mercado. Alunos que se envolvem com empresas juniores, atléticas, DAs ou centros acadêmicos desenvolvem gestão de projetos, liderança, trabalho em equipe e comunicação, muitas vezes com mais autonomia do que em empregos formais.
BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário
Para transformar essas experiências alternativas em vantagem competitiva, o segredo está na forma como elas são apresentadas no currículo:
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.