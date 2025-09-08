Carreira

Jovens de Porto Velho se destacam em programa gratuito de desenvolvimento de carreira

Parceria entre Na Prática e BMOL leva formação inovadora para universitários e recém-formados do Norte

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h07.

Em sua última edição, o Carreira de Excelência desembarcou em Porto Velho com a proposta ousada de oferecer, gratuitamente, uma formação prática e acessível para jovens que estão começando a construir suas trajetórias profissionais. 

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a organização social BMOL e a plataforma Na Prática, com o objetivo de ampliar o alcance de oportunidades para regiões historicamente menos atendidas por projetos de desenvolvimento de carreira.

“É muito gratificante ver o impacto que conseguimos gerar com essa parceria. Em muitos lugares não chegaríamos sem um trabalho regional tão forte como o da BMOL”, contou Kadu, coordenador de cursos do Na Prática.

Teoria, prática e transformação

Com uma metodologia que une teoria e prática, o programa proporcionou uma jornada intensa de aprendizado. 

Universitários e recém-formados tiveram acesso a atividades de autoconhecimento, ferramentas para planejamento de carreira e mentorias individuais, além de vivências para colocar os conteúdos em prática.

"Os feedbacks dos participantes foram incríveis. Eles destacaram o quanto as competências trabalhadas deram aquele empurrãozinho necessário para impulsionar suas carreiras"Kadu, coordenador de cursos do Na Prática

O curso foi estruturado em módulos, com direito a um projeto individual chamado Salto, em que cada jovem traçou estratégias concretas para se aproximar de seus objetivos profissionais.

Resultados além do esperado

Para muitos participantes, o Carreira de Excelência foi a primeira experiência estruturada de reflexão sobre futuro profissional. 

O impacto ficou visível não apenas no desenvolvimento de habilidades, mas também na confiança para buscar novas oportunidades.

“É muito bonito ver como eles conseguiram ir além do que fariam sozinhos. Em poucas semanas, vimos uma evolução impressionante”, comentou Kadu, reforçando a importância de projetos que democratizam o acesso à educação de qualidade.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

