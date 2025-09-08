Jovens de Porto Velho se destacam em programa gratuito de desenvolvimento de carreira

Em sua última edição, o Carreira de Excelência desembarcou em Porto Velho com a proposta ousada de oferecer, gratuitamente, uma formação prática e acessível para jovens que estão começando a construir suas trajetórias profissionais.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a organização social BMOL e a plataforma Na Prática, com o objetivo de ampliar o alcance de oportunidades para regiões historicamente menos atendidas por projetos de desenvolvimento de carreira.

“É muito gratificante ver o impacto que conseguimos gerar com essa parceria. Em muitos lugares não chegaríamos sem um trabalho regional tão forte como o da BMOL”, contou Kadu, coordenador de cursos do Na Prática.

Teoria, prática e transformação

Com uma metodologia que une teoria e prática, o programa proporcionou uma jornada intensa de aprendizado.

Universitários e recém-formados tiveram acesso a atividades de autoconhecimento, ferramentas para planejamento de carreira e mentorias individuais, além de vivências para colocar os conteúdos em prática.

"Os feedbacks dos participantes foram incríveis. Eles destacaram o quanto as competências trabalhadas deram aquele empurrãozinho necessário para impulsionar suas carreiras" Kadu, coordenador de cursos do Na Prática

O curso foi estruturado em módulos, com direito a um projeto individual chamado Salto, em que cada jovem traçou estratégias concretas para se aproximar de seus objetivos profissionais.

Resultados além do esperado

Para muitos participantes, o Carreira de Excelência foi a primeira experiência estruturada de reflexão sobre futuro profissional.

O impacto ficou visível não apenas no desenvolvimento de habilidades, mas também na confiança para buscar novas oportunidades.

“É muito bonito ver como eles conseguiram ir além do que fariam sozinhos. Em poucas semanas, vimos uma evolução impressionante”, comentou Kadu, reforçando a importância de projetos que democratizam o acesso à educação de qualidade.

