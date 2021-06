Accenture, Santander e outras empresas com mais de 2.500 vagas abertas

Está em busca de emprego? Empresas com a Arco Educação, Accenture, Santander e muitas outras têm mais de 2.500 vagas abertas para diversos cargos e formações, do primeiro emprego à diretoria.

A Arco Educação abriu 50 vagas em todo o Brasil e sem exigência para um curso de graduação específico. É possível se candidatar pelo site até o dia 27 de junho. Veja abaixo os pré-requisitos para cada vaga:

Consultor Comercial e Coordenador Comercial: ter disponibilidade para viajar; possuir carteira de habilitação do tipo B; ter experiência com vendas.

Consultor Pedagógico e Especialista: ter disponibilidade para viajar; possuir carteira de habilitação do tipo B; ter experiência no mercado de educação.

Inside Sales: ensino superior (cursando ou concluído) em qualquer área; interesse pelo mercado de educação.

Já a Amazon está contratando pessoas para 100 vagas de auxiliar operacional em Betim (MG). As oportunidades são para pessoas com mais de 18 anos, com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no regime 4x3.

A Via, dona das marcar Casas Bahia e Ponto, abriu 150 vagas para início imediato em São Paulo, no bairro da Lapa.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo ou serem alfabetizados. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Confira mais sobre as vagas no site da Gupy.

As vagas são para:

assistente técnico;

auxiliar de estoque;

servente de limpeza;

e vendedor.

E a telecom Brisanet abriu processo seletivo para 600 vagas para os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A empresa ocupa o terceiro lugar geral nas assinaturas de internet por fibra óptica no país e está contratando para diversas áreas e níveis de experiência.

As oportunidades são acessíveis para pessoas com deficiência. Todo o processo é online e as vagas estão disponíveis no site.

O Santander abriu um programa com 43 vagas focadas na contratação de pessoas com deficiência para seu time de tecnologia. As oportunidades são para desenvolvedores backend e são todas presenciais em São Paulo. É possível se inscrever até o dia 28 de junho pela Taqe.

A Verisure, empresa europeia de soluções de alarmes monitorados, abriu 233 vagas nessa semana. Todas também contemplam pessoas com deficiência.

São 188 apenas para vendas externas em diferentes regiões do Brasil. E 45 das oportunidades são para os times de Marketing, Finanças, Compras, Logística, RH e Operações em São Paulo. Confira mais sobre as vagas aqui.

Vagas no Grupo CCR

E o Grupo CCR também está contratando muito: são 820 vagas para Agente de Atendimento de Manutenção em cinco funções diferentes. A seleção será feita através da consultoria Gi Group. A empresa procura por pessoas com:

CNH B;

Conhecimentos de Pacote Office de básico a intermediário;

Obrigatório curso técnico completo em uma das seguintes áreas: Manutenção Geral, Técnico em Elétrica, Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação Industrial, Refrigeração, construção civil ou correlatas;

Mínimo de 6 meses de experiência na função;

Desejável: Engenharia cursando ou completo.

As funções são:

Vagas na Americanas

A Americanas se juntou à iniciativa "Um Milhão de Oportunidades" do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Com a parceria, as lojas Americanas, suas plataformas digitais e de logística e a fintech Ame Digital passaram a oferecer mais de 400 vagas para diversos níveis de formação no site do 1MiO.

As vagas estão disponíveis no site da iniciativa junto com mais vagas e cursos gratuitos.

Vagas na Omie

A plataforma de gestão em nuvem tem mais de 100 vagas abertas nos escritórios e franquias de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Todas as oportunidades com início em home office.

São cargos de estágio até diretoria em áreas como vendas, comercial, tecnologia, customer success, comunicação e recursos humanos. Confira as vagas pelo site.

Vagas na Accenture

São 60 oportunidades para as áreas de contábeis e atendimento, entre elas Analista Contábil e Fiscal, Analista de Farmacovigilância, Assistente de Departamento Pessoal, Analista de Custos e outras.

Todas as vagas são em São Paulo e Nova Lima, em Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas pela Taqe.

Coca-Cola FEMSA Brasil

A empresa está em busca de profissionais para as 25 vagas de Executivo de Brand Ambassadors nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para concorrer, o candidato ou candidata, precisa ter o ensino superior completo, preferencialmente nas áreas de Marketing, Comunicação ou Negócios, além de ter CNH categoria B e disponibilidade para viajar.

As vagas estão disponíveis no site do Vagas.com.

