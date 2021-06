Amazon e Via têm 250 vagas para pessoas com ensino médio completo

A Via, dona das marcar Casas Bahia e Ponto, abriu nesta terça-feira, 8, 150 vagas para início imediato em São Paulo, no bairro da Lapa.

As vagas não pedem muitos requisitos, o que tornam as oportunidades ideais para quem procura seu primeiro emprego ou tem alguma experiência em atendimento com cliente ou suporte para equipamentos eletrônicos

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo ou serem alfabetizados. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6x1.

As vagas são para:

assistente técnico;

auxiliar de estoque;

servente de limpeza;

e vendedor.

A contratação será no regime CLT com benefícios como vale-transporte, cartão alimentação, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida e auxílio funeral, descontos com parceiros e universidade, enxoval do bebê, participação nos lucros e resultados (P.L.R) e previdência privada.

Confira mais sobre as vagas no site da Gupy.

Vagas na Amazon

A Amazon está contratando pessoas para vagas de auxiliar operacional em Betim (MG). As oportunidades são para pessoas com mais de 18 anos, com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no regime 4x3.

Os candidatos devem ser residentes das seguintes regiões: Teresópolis, capelinha, Granja Verde, Vila Cistina, Embiruçu, Parque das Acácias, Alterosas, Industrial São Luiz, São Caetano, Universal, Nova Baden, Petrolândia e Santa Cruz e PTB.

As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 1.105,00.

A seleção está sendo feita pela Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Betim através do formulário.

