Americanas oferece mais de 400 vagas em iniciativa da Unicef

A Americanas se juntou à iniciativa "Um Milhão de Oportunidades" do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Com a parceria, as lojas Americanas, suas plataformas digitais e de logística e a fintech Ame Digital passaram a oferecer mais de 400 vagas para diversos níveis de formação no site do 1MiO.

O objetivo da iniciativa é juntar orgãos internacionais, empresas, instituições de ensino e a sociedade civil para criar 1 milhão de oportunidades em dois anos no Brasil, remediando os efeitos da crise entre jovens vulneráveis entre 14 e 24 anos.

A organização tem foco em quatro pilares: acesso à educação de qualidade; inclusão digital e conectividade; fomento ao empreendedorismo e protagonismo; e acesso ao mercado de trabalho.

A Americanas agora se juntou a outras companhias, como Bayer, CI&T, Azul, BTG Pactual, Claro, Cognizant, Google, Magalu, P&G, Microsoft e Movile.

Os parceiros fornecem oportunidades dentro dos pilares da iniciativa, seja por acesso ao mercado com vagas ou cursos que aumentem suas chances de conseguir um emprego.

As vagas são para diferentes níveis de formação, em lojas físicas e centros de distribuição espalhados pelo Brasil ou nos escritórios administrativos das empresas do Universo Americanas. As funções são para analista, operador de loja, supervisor e estagiário, entre outras.

Segundo Anna Saicali, CEO da Inovação e Futuro, organização de inovação do Universo Americanas, a capilaridade do negócio é um motivo de orgulho, mas aumenta a responsabilidade social como marca empregadora.

“Reforçamos essa grande rede de colaboração para promover a empregabilidade destes jovens que tem encontrado muita dificuldade para inserção no mercado de trabalho”, fala ela.

Além das vagas da Americanas, o site da iniciativa tem mais de 2 mil outras oportunidades de carreira e 138 cursos gratuitos.

