A técnica de 5 minutos do Google que transforma líderes procrastinadores em produtivos

Estratégia criada por especialista do Google ensina líderes a agirem como seus próprios assistentes e evitarem o esgotamento

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h00.

Em um ambiente corporativo onde o excesso de demandas e a pressão por resultados frequentemente levam à procrastinação, uma técnica simples — e surpreendentemente eficaz — tem se destacado.

A consultora executiva de produtividade da empresa, Laura Mae Martin, compartilhou a estratégia que ela mesma aplica em momentos de esgotamento: “aja como seu próprio assistente”. As informações foram retiradas de CNBC.

Separar planejamento de execução: o salto de performance

A técnica consiste em uma inversão de papéis: o profissional deve imaginar que é o assistente de si mesmo e se perguntar: “O que eu faria agora para facilitar o trabalho do meu chefe amanhã?”.

Essa abordagem permite separar o planejamento da execução e facilita a organização mental, fator essencial para quem ocupa posições de liderança ou gestão.

A aplicação prática pode ser tão simples quanto abrir um arquivo de apresentação em branco, salvar links e imagens úteis ou encontrar um esboço de referência.

Esses pequenos passos são, segundo Martin, o suficiente para quebrar a resistência inicial e deixar o terreno pronto para uma execução mais leve e produtiva.

"Foi uma mudança de energia que me ajudou a me livrar daquele medo de fazer algo grande e fez com que a tarefa parecesse administrável"disse a executiva

Foco sem distrações: o ambiente como extensão da produtividade

Martin também reforça que atuar como seu próprio assistente envolve eliminar antecipadamente todas as possíveis distrações. Isso inclui:

  • Organizar o ambiente
  • Preparar lanches e água
  • Silenciar o celular
  • Fechar abas desnecessárias no navegador

Esse cuidado com o ambiente de trabalho é ainda mais essencial para profissionais que lideram equipes ou projetos. Em posições de comando, onde decisões precisam ser tomadas com clareza e rapidez, um pequeno ruído pode custar tempo — e eficiência.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

