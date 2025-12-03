ABRH-RJ divulga vencedores do Prêmio Ser Humano 2025; conheça os destaques

A ABRH-RJ anunciou no dia 26 de novembro os vencedores da 45ª edição do Prêmio Ser Humano, um dos mais tradicionais reconhecimentos dedicados a valorizar práticas inovadoras em gestão de pessoas no estado.

Criado para destacar organizações e estudantes que contribuem de forma diferenciada para a evolução da gestão com pessoas como área de conhecimento, desenvolvimento humano e avanço empresarial, o prêmio é avaliado por comissões especializadas da ABRH-RJ, seguindo critérios rigorosamente estabelecidos pela entidade.

Além dos vencedores, os cases finalistas também recebem um Certificado Especial, reforçando a missão da associação de ampliar o debate público sobre práticas de gestão, diversidade, cultura organizacional, bem-estar e aprendizagem.

Ao divulgar esses projetos, a ABRH-RJ busca impulsionar a reflexão e inspirar melhorias contínuas nas instituições, fortalecendo a agenda de desenvolvimento humano e organizacional no Rio de Janeiro.

Abaixo, veja os ganhadores desta edição em diferentes categorias.

Trabalho Acadêmico: racismo estrutural e barreiras na liderança

Vencedor: O Líder Mais Barato do Mercado é o Líder Negro, de Helton Cunha (Ibmec-RJ)

Orientação: Profª. Dra. Ana Christina Celano Teixeira

Impedido de comparecer ao evento por motivos pessoais, Helton Cunha reforçou a importância da ponte entre pesquisa e mercado.

“Nossa luta diária como pesquisadores é aproximar a academia à prática. Essa iniciativa possibilita exatamente essa aproximação”, afirmou.

Para a orientadora, o reconhecimento amplia a visibilidade de um tema urgente. “Ganhar o prêmio foi muito além de um reconhecimento. É uma alegria genuína por reforçar a pesquisa do meu orientando. Precisamos discutir cada vez mais as estruturas de racismo presentes nas organizações”, disse Ana Christina Celano.

Ela destaca ainda que levar o prêmio para o currículo representa um marco: “A ABRH-RJ é referência para nós”.

Grande Empresa: Globo vence com o programa Aprende Globo

Case: Aprende Globo – Globo Comunicação e Participações S.A.

Representantes: Adriana Reis e Luiza Vardiero Correia

Para Adriana Reis, o evento reforçou uma mudança de paradigma no mundo do trabalho.

“Foi inspirador ver como as iniciativas reconhecidas mostram que cultura, desenvolvimento e aprendizagem deixam de ser suporte e passam a ser protagonistas da estratégia”, afirmou.

A executiva destaca que o prêmio valida uma jornada de larga escala: “Esse reconhecimento reforça o impacto do Aprende Globo ao preparar 15 mil colaboradores para o futuro. Mostra que transformar aprendizagem em vantagem competitiva é o caminho”, disse.

Segundo ela, o futuro do trabalho será “verdadeiramente digital apenas se for, antes de tudo, profundamente humano”.

Média Empresa: Capemisa é premiada por projeto sobre IA e futuro do RH

Case: Humanizando o Futuro: O RH como Arquiteto da Inteligência Artificial – Capemisa Seguradora de Vida e Previdência

Representante: Patrícia Pacheco, head de Recursos Humanos

Para a Capemisa, o prêmio coroou persistência e visão estratégica. “Além de ser reconhecida após três tentativas, foi especial ver que o reconhecimento veio justamente em um tema tão atual: o papel do RH na era da Inteligência Artificial”, disse Patrícia.

Sobre a conquista, ela resume em tom emocionado: “Foi a realização de um sonho. Valida que estamos no caminho certo aos olhos de outros especialistas.”

Patrícia destaca ainda o impacto humano: “Desejo que as pessoas experimentem relações de trabalho saudáveis e significativas. Está na hora de pensar a transformação digital com mais inclusão”.

Pequena Empresa: Fala Company é reconhecida por ações em saúde mental

Case: Estratégias de Saúde Mental e Bem-Estar, na Prática – Fala Company

Responsáveis: Mark Impink, Vera Lorenzo e Larissa Nepomuceno

O time da Fala Company celebrou a vitória com entusiasmo. “O prêmio foi incrível — organizado com carinho, ágil e com uma torcida enorme para a gente. Foi uma alegria só!”, relatou Vera.

Para os responsáveis, o reconhecimento valida a cultura interna da empresa: “O que vendemos para o mercado precisa ter como inspiração o que fazemos com nossos colaboradores. Ter o troféu em mãos mostra que somos parceiros de verdade”, ela afirmou.

A empresa vê o prêmio como o início de uma trajetória maior: “É a certeza de que estamos no caminho certo. É só o começo”, Vera finaliza.