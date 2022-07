Petlove inaugura loja conceito em São Paulo, com prateleira infinita

A Petlove – maior ecossistema pet do país – marca sua chegada ao ambiente físico, após uma trajetória bem sucedida de 23 anos no online, com uma loja conceito de 415 m² em Moema, na zona sul de São Paulo. Todo o projeto, incluindo estrutura, pisos, sortimento dos produtos, cores e até uniformes, foi pensado para oferecer a melhor experiência para o pet. Além disso, a empresa aposta no conceito phygital, com a integração entre as compras presenciais e online com uma “prateleira infinita”. A inauguração está prevista para o dia 19 de julho e irá funcionar todos os dias da semana, das 9h às 21h.

O conceito do novo espaço é baseado em oferecer aos pets e seus tutores uma experiência amigável e, para isso, o projeto arquitetônico assinado pelo escritório carioca be.bo segue um estilo de “loja boutique”, formato explorado por diferentes grandes marcas do segmento varejista, mas praticamente uma novidade no segmento para pet. Nesse sentido, o toque de exclusividade do espaço é visto nos diferentes detalhes que compõem o design: máscaras feitas manualmente pela Vagalume – Soluções Iluminadas em formato de gatos e cachorros que conferem personalidade e humor; ilustrações e grafismos da artista visual Clode Imperial que evocam leveza e descontração; luminárias em formato de cachorro criadas exclusivamente para o projeto pela fábrica Usare em parceria com a “m.o.o.c. móveis objetos e outras coisas”, da be.bo.

De acordo com a CEO da Petlove, Talita Lacerda, o espaço terá uma pegada de loja de bairro, oferecendo um mix de produtos e serviços de acordo com a cara da região onde está localizada, concretizando a estratégia de negócio omnichannel da holding. Além disso, o espaço também vai contar com novos serviços, como banho e tosa (localizados no primeiro andar) e atendimento veterinário, realizados no segundo andar. Tais serviços precisam de marcação prévia.

“Queríamos que a nossa primeira loja tivesse a nossa cara e pudesse oferecer a melhor experiência para os pets e tutores, sempre em linha com o nosso propósito de transformar o mundo em um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis. Temos um espaço amplo, com três andares que exaltam um design diferenciado e que concentra todo o ecossistema Petlove em um mesmo ambiente. A ideia é que a loja também seja uma referência para tutores e pets no sentido de ser um lugar moderno e idealizado para que eles se sintam pertencentes e acolhidos para fazer suas compras, receber cuidados e se divertirem. A loja é um novo ponto de conexão entre a Petlove e todos os ‘petlovers’”, afirma a executiva.

Outro destaque do projeto é o pet place, espaço de convivência para animais e humanos localizado no terraço do imóvel, onde os animais poderão brincar livremente. Esta área livre e aconchegante conta com um circuito para a diversão dos pets com piscina de bolinha, túneis, gangorra e rampa. O paisagismo assinado pelo EPP (Escritório Paulista de Paisagismo) traz árvores volantes que oferecem sombras e um jardim ao redor que acolhe com leveza os visitantes. O espaço é híbrido e pode ainda receber eventos como encontros e palestras.

A tecnologia também é um dos diferenciais da loja, que terá seguirá o conceito phygital. Além dos produtos disponíveis do salão de vendas, o cliente terá à disposição uma prateleira infinita, ou seja, ele poderá escolher itens e serviços no catálogo online da Petlove. Haverá ainda o serviço de retirada na loja, no qual o usuário pode fazer a compra pelo site ou app e buscar no locker localizado na frente da unidade. A aquisição de plano de saúde pet e de serviços da DogHero também poderá ser feita por lá.

“Apostando em tecnologia e na melhor experiência de compra para tutores, vamos ter especialistas em atendimento, que possuirão tablets e máquinas de cartão de crédito autônomas, fazendo com o pagamento possa ocorrer em qualquer lugar da loja, provendo uma venda consultiva e fluída, sem balcões e sem distanciamento entre quem atende e quem compra”, completa Talita.

Abertura de quiosque

Alinhado ao projeto das lojas físicas, a Petlove investirá na abertura de quiosques, que também seguem o modelo phygital, com integração entre as duas modalidades de compras, além da oferta de produtos como brinquedos, acessórios, petiscos e outros. O primeiro está localizado no Morumbi Shopping, no piso térreo, e foi inaugurado em junho. Para agosto, a empresa prevê a abertura de mais duas unidades físicas na capital paulista.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Shoppings investem em ambientes pet friendly

Cães, pássaros, gatos e unicórnios: por que investir em uma PetTech?

3 perguntas de ESG para Milca Tavares, da Petlove