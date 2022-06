Dez frases inspiradoras de Sheryl Sandberg, que está saindo do Facebook

Depois de 14 anos, Sheryl Sandberg está deixando o cargo de diretora de operações da Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e Whastapp. O anúncio foi feito pela própria Sheryl em um post no Facebook, afirmando querer agora se concentrar em trabalhos filantrópicos.

Durante a mais de uma década em que foi a segunda executiva mais poderosa do Facebook, Sheryl foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Times.

No meio corporativo também se tornou uma voz acerca da questão da desigualdade de gênero no trabalho. Seu livro, Faça Acontecer - Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, lançado em 2014, foi considerado por muitos uma espécie de novo manifesto feminista.

Veja, a seguir, dez frases de Sheryl Sandberg, que está deixando o cargo de COO da Meta (ex-Facebook):

1. "Feito é melhor que perfeito." — Sheryl Sandberg no livro Faça Acontecer.

2. "Mulheres são consideradas sortudas quando têm sucesso quando para o homens o sucesso é questão de talento inato" — Sheryl Sandberg.

3. "Não podemos mudar algo que não percebemos; mas, depois que percebemos, não podemos deixar de mudar." — Sheryl Sandberg.

4. "Em relação à ambição de liderança, para ser líder do que for que você esteja fazendo, homens e meninos superam as mulheres e meninas." — Sheryl Sandberg.

5. "No sentido mais profundo da palavra, um amigo é alguém que enxerga mais potencial em você do que você mesmo, alguém que o ajuda a se tornar sua melhor versão possível." — Sheryl Sandberg.

6. "Você não pode ter uma carreira integral e uma vida integral em casa com os filhos se você está fazendo todo o trabalho doméstico e se responsabilizando por todo o cuidado com os filhos." — Sheryl Sandberg.

7. "Quando você quer mudar as coisas, você não agradará a todos."— Sheryl Sandberg.

8. "Toda mulher, eu sei, se sente culpada com relação às escolhas que está fazendo, incluindo eu mesma. Na verdade, eu me sinto tão culpada que escrevi um livro inteiro sobre isso."— Sheryl Sandberg.