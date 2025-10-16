Fim do autoritarismo: por que liderar pelo medo continua destruindo empresas

A liderança moderna exige mais escuta e empatia do que imposição. Em um artigo publicado na Medium, a especialista Kim Scott afirma que coerção não gera engajamento nem inovação.

Autora dos livros Radical Candor e Radical Respect, ela defende que o verdadeiro líder inspira por meio da confiança e do respeito. Segundo Scott, organizações consistentes se constroem com base na colaboração, na transparência e na responsabilidade compartilhada.

Quando o poder não tem limites

Mesmo líderes bem-intencionados podem cair na armadilha de transformar autoridade em controle quando faltam limites institucionais.

Kim Scott aponta que muitos CEOs cercam-se de conselhos e equipes de RH que não os questionam, criando ambientes frágeis, propensos a abusos e decisões tomadas pelo medo.

Em empresas menores, onde não há conselho independente, é possível criar mecanismos de proteção.

Um deles é o ombudsperson, que atua como ouvidor neutro para mediar conflitos. Outra opção é formar um comitê de queixas, com pessoas de confiança que garantam voz a todos e evitem a concentração de poder.

Como prevenir o autoritarismo?

Para Scott, o antídoto à liderança coercitiva é simples na teoria, mas difícil na prática, consistindo em projetar sistemas que valorizem a colaboração e o respeito. Isso significa construir processos claros, canais seguros de denúncia e uma cultura que premie o diálogo.

Líderes que se cercam de pessoas dispostas a discordar e que encaram o feedback como ferramenta de crescimento criam equipes mais criativas, saudáveis e sustentáveis.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

