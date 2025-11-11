A palavra certa na hora certa: 4 técnicas para parar de usar muletas verbais e falar com impacto

Você já se pegou dizendo "tipo", "eu acho", "sabe?", "hum..." no meio de uma apresentação importante? Essas palavras de preenchimento (também chamadas de “muletas verbais”) são muito comuns, especialmente quando estamos nervosos.

Mas quando usadas com frequência, elas podem prejudicar sua credibilidade, dar a impressão de insegurança e distrair quem está ouvindo.

Para quem está no início da carreira ou quer crescer rápido, a forma como você se comunica pesa, e muito. Mostrar segurança ao se expressar é um diferencial em entrevistas, apresentações, reuniões e até em interações informais.

A seguir, veja quatro passos simples para melhorar sua comunicação e soar mais profissional em qualquer situação. As informações foram retiradas de Inc.

1. Libere a tensão antes de falar

Muitas palavras de preenchimento surgem por nervosismo ou ansiedade. Seu cérebro tenta ganhar tempo para pensar, e aí surgem os “ah”, “hum”, “então...”. Por isso, antes de qualquer apresentação ou conversa importante, libere o excesso de energia do corpo.

2. Fale mais devagar

Quando estamos ansiosos, tendemos a falar rápido demais, o que dificulta tanto para quem escuta quanto para quem fala. Com isso, o pensamento não acompanha o ritmo da fala, e o resultado é a inserção de palavras sem conteúdo real.

Falar com calma dá tempo para pensar antes de formular a próxima frase e ajuda a transmitir mais confiança. Além disso, a audiência entende melhor e se conecta mais com a mensagem.

3. Use pausas com intenção

Se você sente que precisa dizer algo enquanto pensa no que virá a seguir, experimente trocar o “eh…” por um silêncio intencional. Pode parecer desconfortável no começo, mas para o público, essa pausa soa como clareza e controle.

Além disso, pausas ajudam a dar ênfase ao que foi dito e criam ritmo na fala. Você parecerá mais articulado, e sua mensagem terá mais impacto.

4. Não busque perfeição

O objetivo não é zerar as palavras de preenchimento, mas sim usá-las com moderação. Até os melhores comunicadores cometem deslizes de vez em quando. O problema está no excesso, que compromete a clareza da fala e enfraquece a mensagem.

Foque na conexão com quem está ouvindo. Se você se preocupar demais em parecer impecável, pode acabar travando. Comunicação assertiva é, acima de tudo, autenticidade com intenção.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

