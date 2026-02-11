‘A IA já é maior que a Covid’, diz CEO em post viral de 5 mil palavras

“Isso está acontecendo agora e eu preciso que você entenda.” Foi assim que Matt Shumer, CEO da HyperWrite e investidor em tecnologia, iniciou um ensaio de quase 5 mil palavras que ultrapassou 20 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Ele faz uma comparação provocativa de que a inteligência artificial estaria hoje no mesmo estágio em que a Covid-19 estava no início de 2020 — subestimada, mas prestes a alterar tudo.

A analogia chamou atenção não apenas pelo tom dramático, mas pelo diagnóstico direto de que empresas e profissionais que ainda não incorporaram IA ao dia a dia já estão ficando para trás. As informações foram retiradas de Inc.

A comparação com a Covid

Shumer relembra fevereiro de 2020. Naquele momento, muitos viam o vírus como um problema distante. Três semanas depois, o mundo havia parado.

Segundo ele, a inteligência artificial vive uma fase semelhante: ainda parece exagero para alguns, mas está avançando em ritmo exponencial. A diferença é que, agora, a transformação não é sanitária — é produtiva, econômica e estrutural.

Para líderes, a provocação é clara: a mudança já começou, mesmo que não seja percebida de forma uniforme.

Quando o próprio fundador percebe que a IA faz seu trabalho melhor

Um dos trechos que mais repercutiram no ensaio é a afirmação de que a IA já o substituiu em parte do próprio trabalho.

“Não sou mais necessário para o trabalho técnico propriamente dito do meu cargo”, escreveu Shumer.

A declaração não aponta para demissões imediatas, mas para algo mais profundo: a automação crescente de tarefas intelectuais. Se antes a tecnologia substituía trabalho manual e repetitivo, agora começa a assumir atividades analíticas, criativas e estratégicas.

Isso altera não apenas funções operacionais, mas o próprio desenho das lideranças.

O que realmente está mudando?

O ponto central do debate não é se a IA vai substituir empregos — mas como ela redefine valor.

Modelos avançados já escrevem relatórios, analisam dados complexos, estruturam códigos, resumem pesquisas e auxiliam decisões. O ganho de produtividade é evidente e o desafio passa a ser estratégico: quem usa melhor a IA amplia vantagem competitiva; quem demora, perde relevância.

Empresas que tratam IA como experimento paralelo tendem a ficar atrás daquelas que a incorporam como infraestrutura.

