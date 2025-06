A habilidade invisível que impulsiona promoções e acelera carreiras

Saber liderar equipes, negociar contratos ou inovar em produtos sempre foram habilidades valorizadas. Mas, nos bastidores das grandes decisões, existe um elemento comum que, cada vez mais, separa quem cresce na carreira de quem fica para trás: o domínio dos números.

Quem entende como funciona o orçamento da empresa enxerga oportunidades onde outros veem limitações. Quem sabe gerenciar custos contribui para decisões mais estratégicas. Quem fala a linguagem das finanças consegue circular com mais segurança por diferentes áreas — do marketing ao RH, do produto à operação.

Como dominar os números?

A boa notícia é que habilidades financeiras não são inatas. Elas podem ser desenvolvidas por qualquer profissional, em qualquer estágio da carreira. Confira três caminhos possíveis:

1. Participe do planejamento da área

Mesmo que você não seja da equipe financeira, entender o planejamento orçamentário da sua área já é um bom começo.

Pergunte como as metas foram definidas, qual o custo médio dos projetos, qual a margem de manobra. Quanto mais você entender os bastidores, mais preparado estará para tomar decisões com impacto real.

2. Crie o hábito de analisar relatórios

Leia as apresentações mensais de resultados, os demonstrativos internos, os dashboards da empresa.

Procure entender a lógica por trás dos números: onde estão os principais custos? Onde estão as receitas? O que está fora do previsto? Pode parecer técnico no começo, mas com o tempo, você começa a identificar padrões e tomar decisões com mais segurança.

3. Invista em qualificação profissional

Existem cursos que ajudam a entender as finanças corporativas mesmo sem formação prévia.

Em formato online, com carga horária reduzida e foco prático, eles ensinam como funcionam os principais indicadores de desempenho, como montar e acompanhar um orçamento e como tomar decisões baseadas em dados financeiros.

A habilidade que não aparece no currículo, mas decide promoções

Você pode ser ótimo na sua função. Mas, na hora de escolher quem assume uma nova responsabilidade, quem vai sentar na mesa de decisão ou liderar uma área, as empresas priorizam quem entende do negócio como um todo. E isso passa pelas finanças.

É por isso que o domínio básico de finanças corporativas virou uma exigência invisível. Ela não aparece nos anúncios de vaga, mas pesa nas promoções. Não é falada nos feedbacks, mas influencia a percepção de maturidade. Não é ensinado nas reuniões, mas determina quem será convidado para as próximas.

Ignorar essa competência é correr o risco de estagnar. Desenvolvê-la, por outro lado, pode ser o passo mais estratégico da sua carreira.

Seja o líder estratégico que vai impulsionar negócios esse treinamento ; Participe da aula gratuita de Finanças Corporativas , uma parceria entre EXAME e Saint Paul.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou uma aula gratuita sobre Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional.