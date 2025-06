Essa sequência de frases muda tudo em uma reunião com o CEO da sua empresa

“Uma estrutura de capital bem planejada melhora nossa capacidade de expansão e competitividade.”

Essa frase, quando dita em uma reunião, pode mudar a forma como você se posiciona em reuniões estratégicas – e até alterar a percepção do CEO sobre determinadas propostas.

Saber interpretar números, apresentar dados relevantes e transformar planilhas em argumentos sólidos tornou-se uma competência essencial para quem ocupa ou aspira cargos de liderança.

Estar frente a frente com o CEO pode ser um momento de tensão para muitos profissionais. Quando a oportunidade é bem aproveitada, ela pode abrir portas importantes dentro da organização, como uma promoção ou a condução de novos projetos estratégicos. E o segredo para causar impacto está no conteúdo da conversa.

A linguagem dos dados é a linguagem da liderança

Em um ambiente corporativo cada vez mais orientado a resultados, a conversa com o CEO precisa ir além da superficialidade. É preciso ser a pessoa que tira a reunião da conversa fiada e a conduz para o que realmente importa.

E isso significa deixar claro o objetivo da reunião logo no início e sustentá-lo com dados, projeções e análise crítica. Gráficos, tabelas e indicadores são ferramentas poderosas quando usados para reforçar propostas com base numérica. Além de demonstrar domínio técnico, mostram que o profissional tem visão ampla e foco em metas reais.

Pensar como um CEO exige visão financeira

Um CEO não toma decisões apenas com base em ideias criativas ou boas intenções. Ele é guiado por métricas claras, otimização de processos e foco em lucratividade.

Por isso, todo profissional que almeja crescer na hierarquia da empresa precisa dominar a língua da alta gestão. E para isso, é preciso entender a lógica financeira por trás dos projetos, ele deixa de ser apenas mais um executor e passa a ser um agente estratégico de crescimento.

Curso sobre finanças por R$ 37

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

