A graduação que mais ajuda a mudar de área sem recomeçar do zero

Nos últimos anos, mudar de área deixou de ser visto como um risco e passou a ser uma decisão de crescimento.

Segundo o LinkedIn Workforce Report (2025), 61% dos profissionais brasileiros consideram fazer uma transição de carreira nos próximos dois anos. A motivação vai além da busca por propósito: envolve salários mais competitivos, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a oportunidade de atuar em setores mais dinâmicos.

No entanto, o desafio é claro — como mudar de área sem precisar recomeçar do zero? A resposta pode estar na escolha da graduação certa.

Entre todas as opções de ensino superior, o curso de administração se destaca como o mais versátil para quem busca uma transição de carreira bem-sucedida. Isso porque ele oferece uma base ampla de gestão, finanças, marketing, estratégia e pessoas — competências que se aplicam em praticamente qualquer setor.

A formação prepara o aluno para compreender o funcionamento completo de uma organização e, assim, permite que ele se recoloque no mercado sem perder anos de experiência acumulada.

Ao longo da graduação, o estudante aprende sobre gestão estratégica, análise de dados, comportamento organizacional e tomada de decisão, desenvolvendo habilidades que valem para qualquer contexto profissional. Essa é uma das razões pelas quais o curso é indicado tanto para quem deseja mudar de área quanto para quem quer crescer dentro da atual.

Além disso, o mercado valoriza profissionais com perfil generalista e visão de negócios. Segundo a consultoria Robert Half (2025), empresas que contratam para cargos de liderança priorizam candidatos com formação em Administração porque eles possuem maior capacidade de adaptação — atributo essencial em qualquer processo de transição de carreira.

Dados que comprovam o potencial de quem decide mudar de área

Pesquisas recentes apontam que transições de carreira bem planejadas tendem a resultar em melhores oportunidades. Um levantamento da Deloitte (2024) mostrou que 68% dos profissionais que migraram de área após uma segunda graduação em gestão conquistaram salários até 30% mais altos.

Outro dado relevante vem do Glassdoor: profissionais com formação em Administração têm 40% mais chances de conseguir uma promoção no novo setor em até dois anos. Isso ocorre porque a graduação oferece ferramentas práticas de gestão e inovação que se adaptam facilmente a diferentes ambientes de trabalho.

Muitas pessoas acreditam que mudar de área exige abandonar completamente o que já foi construído. Mas, ao optar por uma graduação voltada à gestão, é possível transformar experiências anteriores em diferencial competitivo.

Por exemplo, um profissional de engenharia pode usar seus conhecimentos técnicos para atuar em cargos de gestão de projetos. Já quem vem de comunicação pode migrar para o marketing estratégico ou a administração comercial.

Em todos esses casos, o curso de administração oferece as competências necessárias para conectar o passado profissional com as novas oportunidades — o que torna a transição de carreira mais fluida e eficaz.

O novo perfil de profissional multidisciplinar

O mercado atual busca profissionais que consigam mudar de área com agilidade, sem perder produtividade. A digitalização dos negócios e o avanço da inteligência artificial criaram funções híbridas, que exigem visão analítica, domínio de dados e capacidade de gestão.

Nesse contexto, o curso de administração se tornou um caminho estratégico para desenvolver essa mentalidade multidisciplinar. O aluno aprende a pensar de forma sistêmica, avaliar indicadores e liderar equipes em diferentes setores — habilidades indispensáveis para quem quer fazer uma transição de carreira sólida e de alto impacto.

Fazer uma transição de carreira por meio de uma nova graduação não significa voltar à estaca zero. Pelo contrário: pode ser o impulso para alcançar novos cargos, melhores salários e maior satisfação profissional.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.