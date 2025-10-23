As profissões mais seguras em tempos de crise; e o que elas têm em comum

Em um cenário global de instabilidade econômica, inflação crescente e transformações digitais aceleradas, muitos profissionais buscam profissões para tempos de crise — aquelas que oferecem maior carreira estável e resistência a oscilações do mercado, como a administração.

De acordo com o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, 75% das empresas afirmam que reestruturarão suas equipes até 2027 devido à automação e à inteligência artificial. Apesar disso, algumas áreas continuam crescendo mesmo durante períodos de incerteza.

As profissões mais seguras em tempos de crise compartilham três características principais:

Alta adaptabilidade tecnológica – profissões com domínio em dados, gestão e IA têm mais resiliência; Foco em gestão e estratégia – profissionais que compreendem finanças, processos e liderança são menos substituíveis; Atuação em múltiplos setores – quanto mais transversal a formação, maior a empregabilidade.

O curso de Administração, por exemplo, forma profissionais com essa versatilidade. A grade curricular inclui finanças, economia, marketing, inovação e gestão de pessoas — áreas que mantêm demanda mesmo em contextos de retração econômica.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Administração e áreas correlatas estão entre as dez graduações com menor taxa de desemprego no país, com empregabilidade acima de 93%.

Profissões que resistem melhor às crises

Mesmo em momentos de desaceleração global, algumas carreiras continuam crescendo. Entre as principais profissões para tempos de crise estão aquelas ligadas à administração, como:

Gestor financeiro e analista de investimentos — essenciais para reestruturar empresas e manter equilíbrio de caixa;

Especialista em logística e cadeia de suprimentos — profissionais estratégicos em tempos de escassez e inflação;

Gestor de pessoas e RH estratégico — lideram reestruturações e preservar o clima organizacional;

Analista de dados e inteligência de mercado — responsáveis por gerar previsões e decisões baseadas em evidências;

Empreendedores e administradores de negócios — capazes de se reinventar, diversificar receitas e identificar oportunidades.

Essas funções, segundo o LinkedIn Jobs Report 2025, estão entre as mais procuradas por empresas em busca de estabilidade e inovação. simultâneas.

Como construir uma carreira estável em meio à incerteza

A estabilidade profissional não depende apenas do setor, mas da formação e da capacidade de adaptação. Cursos que desenvolvem visão sistêmica, pensamento analítico e habilidades de gestão ampliam a empregabilidade mesmo durante crises.

O profissional de administração, por exemplo, aprende a:

Identificar riscos e oportunidades em diferentes contextos econômicos;

Liderar equipes e implementar estratégias de recuperação empresarial;

Aplicar ferramentas de finanças e planejamento para manter negócios sustentáveis;

Utilizar dados e tecnologia para otimizar resultados.

Essa combinação de competências permite construir uma carreira estável e flexível — duas qualidades essenciais para se manter relevante em tempos incertos.

Um levantamento da McKinsey & Company (2025) revelou que empresas com líderes formados em áreas de gestão tiveram 27% menos demissões durante crises. Já a consultoria PwC destaca que profissionais com domínio em gestão financeira e análise de dados têm 40% mais chances de manter seus cargos durante períodos de retração econômica.

Esses números mostram que a carreiranão é fruto do acaso, mas de uma formação sólida e multidisciplinar, que prepara o profissional para atuar de forma estratégica mesmo sob pressão.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.