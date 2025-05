Como atrair talentos com estratégias que vão além do salário competitivo

Por Fabiano Nagamatsu*

A busca por novos talentos e pela mão de obra qualificada pode oferecer desafios para pequenas empresas e setores com alta competitividade. Oferecer um salário atrativo é apenas o ponto de partida para conquistar os melhores talentos no mercado de trabalho, os quais priorizam vagas que se alinham mais com o seu propósito, crescimento profissional e equilíbrio entre vida pessoal e corporativa.

Para reter talentos, empresas de destaque vão além do benefício do salário acima do mercado e apresentam propostas que envolvem diferentes aspectos do dia a dia do colaborador com benefícios personalizados. Confira os principais fatores que realmente fazem a diferença para atrair novos colaboradores.

Flexibilidade no trabalho

Atualmente, a rotina de trabalho é determinante para quem busca um novo emprego. Para atrair talentos, empresas apostam em regimes híbridos com possibilidade de home office, além de proporcionar horários mais flexíveis e dias de descanso coletivo, o que é considerado um benefício importante pelo colaborador.

Cultura de desenvolvimento

Apresentar um plano de carreira e possibilidade de crescimento também influencia na decisão de quem busca a vaga de emprego. Investir no desenvolvimento do colaborador é imprescindível para reter talentos, e isso envolve treinamento e ajuda de custo para cursos e formações.

Bem-estar e saúde mental

Um ambiente saudável de trabalho inclui atividades de bem-estar e preocupação com a saúde mental dos colaboradores. Sendo assim, é necessário criar programas que incentivem o cuidado, como pausas para descanso, apoio psicológico e incentivo a práticas de exercícios.

Ambiente de trabalho colaborativo

A equipe que valoriza a colaboração e a troca de informações entre seus membros cria um senso de pertencimento e torna o local de trabalho mais prazeroso e colaborativo, tanto em pequenas como em grandes empresas. Um ambiente assim reduz conflitos entre os funcionários e incentiva atividades de inovação e de destaque para novos talentos.

Benefícios personalizados

Entender quais são as reais necessidades dos colaboradores é fundamental para criar um pacote de vantagens personalizadas. Isso envolve mapear o que está funcionando na empresa e saber quais são as sugestões sobre mudanças nos benefícios, como auxílio-creche, assinaturas de bem-estar ou bolsas de estudo, o que gera um impacto positivo e fideliza a equipe.

*Fabiano Nagamatsu é CEO da Osten Moove, empresa que faz parte da Osten Group, uma Aceleradora Venture Studio Capital focada no desenvolvimento de inovação e tecnologia.

