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A frase que faz o ChatGPT analisar se uma decisão é boa ou ruim

Você tem dificuldade em tomar decisões? Um comando simples pode transformar a IA em uma ferramenta de análise, ajudando a avaliar riscos, vantagens e possíveis consequências antes de tomar uma decisão

Um comando mais específicos permitem usar a IA como apoio na análise de decisões do dia a dia

Um comando mais específicos permitem usar a IA como apoio na análise de decisões do dia a dia

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.

A inteligência artificial têm sido usadas para tarefas como escrever textos, resumir conteúdos ou responder perguntas. Mas também podem servir como apoio na hora de refletir sobre escolhas importantes.

Com o comando certo, o ChatGPT consegue analisar uma situação, apontar vantagens, riscos e possíveis resultados de cada caminho.

Esse tipo de uso não substitui a decisão humana, mas pode ajudar a organizar o pensamento e enxergar aspectos que talvez passem despercebidos.

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Qual é a frase que me ajuda a tomar decisões?

Uma forma simples de pedir esse tipo de avaliação é usar um comando que peça explicitamente uma análise de prós, contras e consequências. Um exemplo é:

Analise esta decisão [insira aqui o dilema] e explique os possíveis benefícios, riscos e consequências antes de dar uma recomendação.

Esse tipo de instrução direciona o ChatGPT a estruturar a resposta de forma mais analítica, em vez de apenas dar uma opinião rápida.

Como a análise funciona?

Ao receber esse tipo de comando, a ferramenta tende a dividir a resposta em diferentes aspectos da decisão.

Normalmente, aparecem pontos como vantagens, possíveis problemas, cenários alternativos e fatores que precisam ser considerados.

Essa estrutura ajuda o usuário a visualizar melhor os elementos envolvidos na escolha, transformando a resposta em uma pequena análise de cenário.

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Exemplos de uso no dia a dia

O comando pode ser aplicado em diversas situações cotidianas, desde decisões financeiras até escolhas profissionais. Alguns exemplos incluem:

  • “Analise se vale a pena comprar um carro agora ou esperar alguns meses.”

  • “Analise se mudar de emprego neste momento é uma boa decisão.”

  • “Analise os prós e contras de fazer uma pós-graduação neste momento da carreira.”

Nesses casos, a IA não determina a decisão final, mas ajuda a organizar argumentos e levantar pontos que merecem atenção.

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Muitas decisões são tomadas de forma impulsiva ou sem uma análise completa dos fatores envolvidos. Pedir que a IA organize prós, riscos e possíveis consequências cria uma visão mais estruturada do problema.

Isso não significa que a resposta da ferramenta seja definitiva, mas pode funcionar como um apoio para refletir com mais calma antes de escolher um caminho.

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