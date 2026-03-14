Pedimos ao ChatGPT para prever quais profissões podem desaparecer

O avanço da inteligência artificial tem levantado uma pergunta cada vez mais comum entre trabalhadores de diferentes áreas: quais profissões podem desaparecer nos próximos anos?

Para explorar essa questão, a EXAME pediu ao ChatGPT que analisasse as tendências, processos de automação e mudanças recentes no mercado de trabalho para identificar funções que podem sofrer forte redução de demanda.

O resultado não aponta necessariamente para o fim completo dessas carreiras, mas para uma possível transformação profunda em algumas atividades.

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1. Funções administrativas repetitivas

Atividades administrativas altamente repetitivas, como preenchimento de formulários, organização de documentos e processamento básico de dados, estão entre as que podem sofrer maior impacto da automação.

Com a evolução de sistemas capazes de ler documentos, interpretar informações e gerar relatórios, parte dessas tarefas tende a ser realizada por softwares corporativos.

2. Atendimento simples ao cliente

Atendimentos de primeiro nível, que envolvem perguntas frequentes ou orientações simples, já vêm sendo assumidos por chatbots e assistentes virtuais.

Isso não significa que o atendimento humano desaparecerá, mas a tendência é que profissionais se concentrem em demandas mais complexas, que exigem negociação, análise ou empatia.

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3. Produção de conteúdo altamente padronizado

Alguns tipos de produção textual repetitiva também podem ser afetados. Textos simples, descrições de produtos, relatórios básicos já podem ser gerados automaticamente com rapidez.

4. Operações de caixa

Com o crescimento de sistemas de autoatendimento em supermercados, bancos e serviços digitais, a função de operador de caixa aparece com frequência em previsões sobre mudanças no mercado de trabalho.

A expansão de pagamentos automáticos e aplicativos pode reduzir gradualmente a necessidade desse tipo de função em alguns setores.

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Profissões tendem a mudar, não apenas desaparecer

Especialistas costumam destacar que transformações tecnológicas raramente eliminam completamente uma profissão.

O mais comum é que atividades sejam reorganizadas, com profissionais assumindo funções mais analíticas, criativas ou estratégicas.

Nesse cenário, a adaptação e o desenvolvimento de novas habilidades podem se tornar fatores decisivos para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho.