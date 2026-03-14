Pedimos ao ChatGPT para prever quais profissões podem desaparecer

Automação e inteligência artificial estão entre os fatores que podem transformar profissões nos próximos anos (Divulgação/247wallst.com)
Redatora
Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.
O avanço da inteligência artificial tem levantado uma pergunta cada vez mais comum entre trabalhadores de diferentes áreas: quais profissões podem desaparecer nos próximos anos?
Para explorar essa questão, a EXAME pediu ao ChatGPT que analisasse as tendências, processos de automação e mudanças recentes no mercado de trabalho para identificar funções que podem sofrer forte redução de demanda.
O resultado não aponta necessariamente para o fim completo dessas carreiras, mas para uma possível transformação profunda em algumas atividades.
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entenda em 15 minutos
Atividades administrativas altamente repetitivas, como preenchimento de formulários, organização de documentos e processamento básico de dados, estão entre as que podem sofrer maior impacto da automação.
Com a evolução de sistemas capazes de ler documentos, interpretar informações e gerar relatórios, parte dessas tarefas tende a ser realizada por softwares corporativos.
Atendimentos de primeiro nível, que envolvem perguntas frequentes ou orientações simples, já vêm sendo assumidos por chatbots e assistentes virtuais.
Isso não significa que o atendimento humano desaparecerá, mas a tendência é que profissionais se concentrem em demandas mais complexas, que exigem negociação, análise ou empatia.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assista gratuitamente
Alguns tipos de produção textual repetitiva também podem ser afetados. Textos simples, descrições de produtos, relatórios básicos já podem ser gerados automaticamente com rapidez.
Com o crescimento de sistemas de autoatendimento em supermercados, bancos e serviços digitais, a função de operador de caixa aparece com frequência em previsões sobre mudanças no mercado de trabalho.
A expansão de pagamentos automáticos e aplicativos pode reduzir gradualmente a necessidade desse tipo de função em alguns setores.
O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assista agora
Especialistas costumam destacar que transformações tecnológicas raramente eliminam completamente uma profissão.
O mais comum é que atividades sejam reorganizadas, com profissionais assumindo funções mais analíticas, criativas ou estratégicas.
Nesse cenário, a adaptação e o desenvolvimento de novas habilidades podem se tornar fatores decisivos para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho.