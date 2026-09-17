Resiliência, não planilha: o que 31% dos CFOs mais valorizam ao contratar

O currículo ideal para liderar as finanças de uma empresa mudou de figura. Dominar fechamento contábil e modelagem financeira deixou de ser suficiente: as companhias procuram, antes de tudo, quem sabe lidar com pressão, se adaptar rápido e decidir em cenário incerto.

É o que mostra a pesquisa "O Perfil do CFO no Brasil 2025", da consultoria Assetz: 31% dos CFOs entrevistados apontam resiliência, flexibilidade e agilidade como as competências comportamentais mais valorizadas na hora de montar suas equipes, à frente de habilidades puramente técnicas.

Comunicação eficaz e capacidade de influência também entram entre os critérios que mais pesam na seleção, segundo o levantamento.

O que muda na liderança financeira

O mesmo estudo mapeia onde está a maior procura por especialistas em 2026. Planejamento Financeiro (FP&A), Contabilidade e Planejamento Tributário lideram a lista, este último puxado pelas mudanças da Reforma Tributária em curso no país.

Cresce ainda a busca por profissionais de fusões e aquisições, área que ganhou peso estratégico na otimização de portfólio das empresas em um cenário de valuations mais baixos.

O retrato, segundo a Assetz, é de um mercado mais seletivo e orientado a impacto, em que a disciplina na tomada de decisão e a alocação eficiente de capital pesam mais do que a simples capacidade de execução.

Uma formação pensada para esse gap

Para preencher a distância entre a operação técnica e a visão estratégica, cresce a procura por formações executivas voltadas a quem já atua na área e precisa ampliar repertório. É o caso do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul Escola de Negócios.

As aulas acontecem aos sábados, a cada três semanas, das 9h às 16h30, na Unidade Jardins da escola, em São Paulo, com transmissão ao vivo para quem prefere acompanhar online. Quem falta pode assistir à gravação em até 72 horas após a aula.

O programa passa por análise de demonstrativos financeiros, mercado de capitais, cálculo e gestão de tesouraria, derivativos, finanças corporativas e valuation, do clássico ao aplicado a startups.

Disciplinas transversais como inteligência artificial, data science e reforma tributária para líderes completam a grade. Para se inscrever, é preciso ter graduação completa reconhecida pelo MEC, com recomendação de ao menos cinco anos de experiência profissional relevante.

Quem ocupa as cadeiras

O perfil da turma reforça o caráter executivo do curso: 37,3% dos alunos ocupam cargos de gerência e 19,7% já são C-levels. Mais da metade tem acima de 35 anos, e a formação de origem é predominantemente em finanças (31,7%), seguida por administração (23,9%) e engenharias (16,9%). Ao final, o certificado tem validade de especialização lato sensu reconhecida pelo MEC.

A régua para liderar finanças hoje pede as duas coisas: domínio técnico e repertório para decidir sob pressão. É nesse cruzamento que a formação executiva ganhou espaço.

Saiba mais sobre o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul