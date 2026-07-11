Quanto pagaram para você desistir do seu sonho?

Por Rogério Chér, sócio fundador da Winx e da Devello

Há uma cena antiga do filme “Amor sem Escalas” que me acompanha há anos. Um consultor de carreira especializado em desligamentos olha para um profissional recém-demitido e faz uma pergunta simples, quase brutal:

“Quanto pagaram até hoje para você desistir do seu sonho?”

Talvez uma das maiores tragédias da vida corporativa seja justamente essa. A quantidade de gente inteligente, talentosa e competente que, aos poucos, vai se afastando de si mesma sem perceber.

Não acontece de uma vez.

Ninguém acorda numa terça-feira e decide conscientemente abandonar aquilo que faz sentido para si.

Isso acontece em pequenas parcelas. Uma escolha aqui. Uma concessão ali. Uma promoção que parecia irresistível. Um salário maior. Um crachá mais bonito. Um cargo que impressiona no LinkedIn e esvazia por dentro.

Até que um dia a pessoa percebe que construiu uma carreira aparentemente bem-sucedida, mas profundamente desconectada do próprio código interno. Sim, um código.

Acredito que carreira saudável exige código. Não um código moral rígido ou idealizado. Mas um conjunto de critérios que nos ajuda a decidir o que faz sentido e o que nos descaracteriza ao longo da jornada.

Toda carreira cobra um preço. A pergunta é: o preço que estamos pagando está nos expandindo ou nos diminuindo?

Na prática, esse código passa por algumas perguntas fundamentais.

Essa escolha conversa com meus interesses genuínos? Combina com minha personalidade? Respeita meus valores? Fere algum princípio inegociável? Aproveita meus talentos e minhas competências técnicas? Fortalece meu senso de propósito ou apenas meu holerite?

O problema é que o mercado frequentemente nos recompensa por coisas que não necessariamente nos fazem bem.

Há profissionais brilhantes ocupando posições incompatíveis com sua natureza. Extrovertidos presos em culturas frias e burocráticas. Criativos sufocados por ambientes excessivamente controladores. Pessoas movidas por impacto humano trabalhando exclusivamente por indicadores financeiros. Líderes com potência relacional atuando em ambientes onde a política vale mais do que a autenticidade.

E, aos poucos, a carreira vai deixando de ser um espaço de construção para virar um espaço de sobrevivência.

O psicólogo Carl Jung dizia que “o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é”. O curioso é que muitas carreiras fazem exatamente o contrário. Elas vão nos afastando de quem somos.

Checklist do sonho

Por isso acredito que existe um checklist útil para avaliar se estamos construindo um sonho profissional ou apenas suportando um pesadelo socialmente bem remunerado.

Volta e meia proponho uma reflexão simples. Dar uma nota de 1 a 5 para alguns aspectos da vida profissional atual.

Primeiro. O lugar onde você trabalha hoje permite crescimento real como pessoa e profissional por meio de desafio e aprendizado?

Segundo. Existe conexão genuína com as pessoas e com o ambiente relacional?

Terceiro. Há identificação com a cultura da organização ou você sente que precisa representar um personagem todos os dias para sobreviver ali dentro?

Quarto. Esse ambiente amplia seu networking de forma consistente, tanto dentro quanto fora da organização?

Quinto. O que você está fazendo hoje fortalece seu inventário de realizações? Você está construindo algo que realmente expressa seu DNA profissional? Existe orgulho legítimo sobre aquilo que você entrega na prática?

E, por fim, talvez uma das questões mais importantes de todas. Você possui autonomia e capacidade de influência? Influência sobre pessoas, ambiente, cultura, estratégia e decisões? Ou apenas executa mecanicamente um roteiro desenhado por outros?

Esses elementos mudam completamente a experiência da carreira. Significado no trabalho não nasce apenas do que fazemos. Nasce também da maneira como aquilo conversa com quem somos.

Quando esses fatores estão presentes, até o cansaço parece fazer sentido. Existe esforço, pressão, dificuldade, mas existe vitalidade.

Quando eles desaparecem, até o sucesso fica pesado.

É por isso que há pessoas ganhando menos e vivendo com brilho nos olhos. E pessoas ganhando fortunas emocionalmente anestesiadas.

O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu que “quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como”. O problema é que muita gente trocou o “porquê” por um pacote de benefícios.

E aqui mora uma armadilha sofisticada do mundo corporativo moderno. Nem toda carreira que cresce está evoluindo. Algumas apenas estão inflando.

A pergunta certa talvez não seja “quanto estou ganhando?”, mas “quanto de mim precisei abandonar para ganhar isso?”.

Lembre-se: existe uma diferença enorme entre amadurecer profissionalmente e se deformar profissionalmente. No fim, a pergunta daquele filme continua sendo uma das perguntas mais inteligentes que já ouvi sobre carreira:

Quanto pagaram para você desistir do seu sonho?

Talvez a resposta esteja menos no salário e mais nas pequenas renúncias silenciosas que fomos aceitando ao longo do caminho.

E talvez maturidade profissional seja justamente isso. Aprender a construir uma carreira que nos desenvolva sem nos desconectar de nós mesmos.