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Matrículas em cursos de IA generativa crescem 617% no Brasil, diz Coursera

Levantamento d mostra aumento na procura por inteligência artificial, bancos de dados, segurança de redes e pensamento crítico entre alunos de empresas

IA no Brasil: aumento de sete vezes em matrículas corporativas em cursos de IA generativa em 12 meses (Magnific/Reprodução)

IA no Brasil: aumento de sete vezes em matrículas corporativas em cursos de IA generativa em 12 meses (Magnific/Reprodução)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 11 de julho de 2026 às 08h01.

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Cursos de inteligência artificial, dados e segurança ganharam espaço nas empresas brasileiras. Ao mesmo tempo, trabalhadores passaram a buscar habilidades que ajudam a interpretar informações, tomar decisões e lidar com mudanças no trabalho.

A Coursera, plataforma de cursos online fundada em 2012, registrou alta de 125% nas matrículas corporativas no Brasil em um ano. O dado faz parte do Job Skills Report 2026, relatório que analisou o comportamento de seis milhões de alunos ligados a cerca de sete mil instituições no mundo.

O relatório está sendo divulgado num momento em que empresas ampliam o uso de ferramentas de inteligência artificial. No Brasil, as matrículas corporativas em cursos de IA generativa cresceram 617% na comparação anual. Esse tipo de tecnologia cria textos, imagens, códigos e outros conteúdos a partir de comandos escritos pelo usuário.

“O destaque está na adoção de IA acompanhada de investimentos em dados e habilidades de liderança. Essa combinação é relevante para produtividade, competitividade e crescimento econômico”, afirma Dorota Zawistowska, responsável pela área empresarial da Coursera na América Latina.

Nos próximos anos, a plataforma deve concentrar parte de seu catálogo em cursos de inteligência artificial, análise de dados e formação profissional. A Coursera reúne 197 milhões de alunos registrados e mais de 375 universidades e empresas parceiras, que oferecem cursos, certificados e diplomas.

IA puxa procura por cursos nas empresas

O crescimento de 617% considera as matrículas feitas por alunos ligados a empresas. O número não representa a quantidade total de trabalhadores brasileiros que dominam inteligência artificial, mas mostra uma alta na procura por cursos sobre o tema.

As matrículas em Certificados Profissionais também cresceram. A alta foi de 314% em um ano. Esses programas reúnem cursos voltados a tarefas de trabalho e costumam ter duração menor do que uma graduação.

Segundo o relatório, a inteligência artificial passou a aparecer em funções que vão além das equipes de tecnologia. Entre os alunos da plataforma no mundo, criação de conteúdo foi a habilidade ligada à IA generativa que mais cresceu. Na sequência vieram análise de imagens e prompts multimodais.

Prompt é o comando usado para pedir uma tarefa a uma ferramenta de inteligência artificial. Um prompt multimodal mistura mais de um formato, como texto, imagem, áudio ou vídeo.

A procura por cursos de IA veio acompanhada por uma alta nas matrículas em áreas ligadas a bancos de dados e proteção de sistemas.

SQL cresceu 308% na comparação anual. A sigla se refere a uma linguagem usada para organizar, consultar e alterar informações armazenadas em bancos de dados.

Segurança de redes teve alta de 196%. A área reúne práticas usadas para proteger computadores, servidores e conexões contra invasões, vazamentos e acessos sem autorização.

As matrículas em análise de dados cresceram 181%. Já computação em nuvem avançou 71%. Esse modelo permite armazenar arquivos e executar programas em servidores acessados pela internet, sem depender apenas de um computador local.

Esses cursos aparecem em tarefas ligadas à organização de informações, à proteção de sistemas e ao uso de ferramentas digitais dentro das empresas.

Pensamento crítico cresce 289%

O relatório também aponta aumento na procura por cursos que não tratam apenas de programas, códigos ou sistemas.

As matrículas em pensamento crítico cresceram 289% no Brasil. A expressão se refere à capacidade de comparar informações, identificar erros e avaliar argumentos antes de tomar uma decisão.

Gestão da mudança teve alta de 244%. A área trata da organização de equipes, processos e tarefas durante a adoção de novos sistemas ou formas de trabalho.

Na leitura da Coursera, o avanço dessas matrículas acompanha o aumento dos cursos técnicos. Empresas passaram a oferecer, ao mesmo tempo, formação em inteligência artificial, bancos de dados, segurança, análise e gestão de equipes.

A participação feminina nas matrículas corporativas em IA generativa também cresceu na plataforma.

Em 2024, as mulheres representavam 36% dos alunos desses cursos. Em 2025, a fatia passou para 41%.

O relatório também registrou maior participação feminina em cursos das áreas de dados, tecnologia da informação, desenvolvimento de software e gestão de produtos.

Os números globais do estudo foram calculados a partir dos registros de aprendizagem da própria Coursera. Por isso, eles mostram o comportamento dos alunos e das instituições que usam a plataforma, e não de todo o mercado de trabalho.

Como o relatório foi feito

O Job Skills Report 2026 analisou dados de seis milhões de alunos corporativos em cerca de 7 mil instituições.

O estudo dividiu as habilidades em três grupos profissionais: dados, tecnologia da informação e desenvolvimento de software e produto. Também acompanhou cursos ligados à inteligência artificial generativa.

A comparação anual considera a variação das matrículas dentro da plataforma. O levantamento reúne dados de empresas, governos e instituições de ensino que contratam ou oferecem cursos da Coursera.

A empresa foi criada em 2o12 nos Estados Unidos pelos professores Andrew Ng e Daphne Koller. Seu catálogo inclui cursos individuais, especializações, certificados profissionais e diplomas emitidos por universidades parceiras.

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