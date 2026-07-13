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EUA bombardeiam Irã pelo 2º dia, e Teerã amplia ataques a bases americanas

Washington diz que ofensiva busca impedir bloqueio do Estreito de Ormuz; Teerã afirma ter atingido bases militares americanas em países do Golfo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 10h26.

As forças dos Estados Unidos bombardearam o Irã nesta segunda-feira, 13, pelo segundo dia consecutivo, enquanto Teerã anunciou ataques contra bases militares americanas em países do Golfo.

A escalada do conflito aumenta a tensão no Oriente Médio e elevou em mais de 4% os preços do petróleo.

Segundo Washington, os bombardeios tiveram como alvo sistemas de defesa aérea, radares, mísseis, drones e embarcações iranianas com o objetivo de impedir que o Irã bloqueie o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa uma parcela significativa do comércio mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

A Guarda Revolucionária informou ter lançado ataques contra a Base Aérea Príncipe Hassan, na Jordânia, um centro de comando de drones no Bahrein, duas bases aéreas no Kuwait e instalações militares americanas em Omã. No domingo, o Irã já havia reivindicado ataques contra uma base dos Estados Unidos no Catar.

O Exército do Kuwait confirmou que precisou responder a "objetos aéreos hostis" que atingiram seu espaço aéreo.

Escalada ameaça trégua

Os novos confrontos ocorrem poucas semanas após Estados Unidos e Irã anunciarem, em 17 de junho, um protocolo de acordo que previa uma trégua de 60 dias para negociar o fim da guerra iniciada em fevereiro. A retomada dos ataques coloca esse entendimento em risco.

A imprensa estatal iraniana informou que forças americanas bombardearam regiões do sul e do oeste do país, incluindo Bandar Abbas e a ilha de Qeshm, próximas ao Estreito de Ormuz. Em Mahshahr, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, segundo autoridades locais.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou a ofensiva americana e acusou Washington de comprometer os esforços diplomáticos para restabelecer a paz na região.

A nova escalada acontece após um ataque iraniano, no domingo, contra um navio comercial que navegava pelo Estreito de Ormuz. O episódio reforçou temores sobre interrupções no fluxo de energia pela região, provocando forte alta no preço do petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo "acabou" após os ataques iranianos contra embarcações na área, considerada uma das principais rotas do comércio global de combustíveis.

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