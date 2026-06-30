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59% dos jovens preferem programas de desenvolvimento e desafiam modelo tradicional de contratação

A preferência indica uma mudança no comportamento de recém-formados, que buscam mais clareza, mobilidade e aceleração na entrada no mercado

Jovens preferem programas de desenvolvimento e desafiam modelo tradicional de contratação

Jovens preferem programas de desenvolvimento e desafiam modelo tradicional de contratação

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 30 de junho de 2026 às 12h50.

Os programas de desenvolvimento estruturado e crescimento acelerado se tornaram os favoritos de 59,3% dos jovens profissionais brasileiros. Em contrapartida, os processos seletivos tradicionais para vagas específicas atraem apenas 20,1% dos candidatos. 

Os dados são da Pesquisa de Carreiras da Brasil Júnior e revelam uma mudança no comportamento de quem entra no mercado de trabalho: a busca por segurança financeira ligada a uma trilha de carreira rápida e transparente.

A preferência aponta que os modelos tradicionais já não são preferidas, pois frequentemente pecam pela falta de perspectiva de longo prazo. Nelas, o recém-graduado assume uma função operacional e de forma recorrente, se depara com a estagnação hierárquica, sem clareza sobre os critérios de promoção.

Os programas de trainee invertem essa lógica ao oferecer a promessa de aceleração. O jovem profissional aceita os processos seletivos competitivos e longos e rotinas de alta pressão porque tem visibilidade do destino final

Esse modelo de contratação oferece um cronograma detalhado de onde o profissional estará em 12 ou 24 meses. Enquanto a vaga tradicional oferece estabilidade funcional – ou seja, a repetição da mesma tarefa –, o trainee entrega dinamismo planejado, focado no aprendizado macro do negócio.

Em um mercado em que jovens buscam clareza e crescimento acelerado, a Conferência de Carreira posiciona empresas diante dos talentos certos 

 

Busca pelo sucesso imediato

A Geração Z cresceu em um ambiente digital marcado pelo imediatismo. Essa característica  se refletiu no mercado de trabalho como uma ansiedade para alcançar estabilidade e reconhecimento logo após a saída da universidade. Os programas de trainee acolhem e alimentam essa ambição.

Diante disso, as organizações utilizam o employer branding para transformar essas vagas em um símbolo de prestígio. Ser aprovado em um processo seletivo de uma grande corporação passou a ser comparado ao sucesso de ingressar em um vestibular altamente concorrido. 

As companhias vendem não apenas um emprego, mas um passaporte para a liderança, o que atrai jovens motivados pelo reconhecimento social e profissional.

Rotação de funções 

Uma parcela significativa dos recém-formados deixa a faculdade sem uma definição clara de qual subárea deseja seguir dentro de sua profissão. Nesse cenário, o principal atrativo técnico dos programas de aceleração é o job rotation (rotação de funções). O método consiste em alocar o profissional em diferentes departamentos, como finanças, marketing, recursos humanos e operações.

Essa rotação funciona como um mecanismo de segurança para o medo de escolher a área errada logo no início da trajetória corporativa. A prática permite que o profissional adquira uma visão global e integrada da empresa antes de se fixar em uma função definitiva.

Como as empresas podem responder a essa mudança 

Para as empresas, esse movimento também redefine a forma de recrutar. Em um cenário no qual jovens profissionais valorizam trilhas claras, aprendizado acelerado e perspectiva de crescimento, estar presente nos espaços certos de conexão com essa geração deixou de ser apenas uma ação de marca empregadora, se tornou uma estratégia competitiva de atração e retenção.

A Conferência de Carreira do Na Prática se posiciona justamente nesse ponto de encontro entre demanda e oportunidade. O evento reúne jovens previamente selecionados, treinados e preparados para conversas com recrutadores, permitindo que as empresas tenham acesso direto a talentos qualificados, com potencial de desenvolvimento e maior aderência cultural. 

Inscreva sua empresa na Conferência de Carreira e conecte-se a jovens talentos que buscam clareza, crescimento acelerado e desenvolvimento desde o início da trajetória

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