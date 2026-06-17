Pesquisa revela o que os jovens talentos mais valorizam em uma empresa — e não é salário

A edição da “Pesquisa de Carreira 2025”, realizada pela Brasil Júnior — que representa o movimento de empresas juniores no país — revela que os estudantes que participam dessa atividade extracurricular chegam ao mercado de trabalho com ambições mais claras e preferências nos processos de recrutamento.

O levantamento mostra que esse grupo pode não se comportar de forma passiva nas seleções. Pelo contrário, o jovem vinculado ao movimento pode possuir habilidades mapeadas, prioridades definidas e preferência por conexões presenciais com empregadores.

De acordo com os dados divulgados pela pesquisa, 43% dos empresários juniores têm o objetivo de atuar em empresas de mercado, com preferência pelos setores de Tecnologia, Consultoria e Indústria.

O estudo aponta ainda que os fatores mais valorizados na escolha de uma empresa são o crescimento profissional (22,2%) e a flexibilidade (18,9%). Além disso, 23% dos entrevistados preferem conhecer as organizações em eventos, reforçando o peso das interações presenciais.

Quem é o empresário júnior?

O estudante que passa por uma empresa júnior — associação civil sem fins lucrativos administrada por universitários que prestam serviços ao mercado — costuma chegar ao mercado de trabalho com uma vantagem que vai além do currículo.

Antes mesmo de finalizar a graduação, esses jovens já podem experimentar a dinâmica de um negócio real: negociam com clientes, trabalham com metas, assumem responsabilidades e entregam projetos com impacto concreto.

Os dados também indicam que o principal diferencial apontado pelos próprios estudantes é o pensamento crítico, citado por 32% dos entrevistados. Em seguida aparecem liderança, mencionada por 25%, e criatividade, indicada por 18%, habilidades que também refletem a rotina de quem precisa conduzir equipes, lidar com pressão e transformar conhecimento acadêmico em entregas para clientes reais.

O recrutamento precisa sair da tela

Embora sejam nativos digitais, os jovens universitários demonstram maior interesse em interações presenciais quando o assunto é o contato com marcas empregadoras.

Segundo o levantamento, os canais de contato mais valorizados são eventos (23,4%), palestras e workshops (21,2%) e ativações nas universidades (20,7%). Essa preferência sinaliza que os processos seletivos totalmente automatizados não são suficientes para engajar essa geração. Diante disso, o mercado corporativo pode enfrentar o desafio de adaptar suas estratégias de atração e seleção.

Para capturar o interesse dos novos líderes, a área de Recursos Humanos precisa ir além das telas. A presença ativa no ecossistema universitário e a oferta de propostas de valor focadas no desenvolvimento de carreira são indispensáveis para reter o perfil dinâmico do empresário júnior.

Conexão direta com talentos preparados

Diante do cenário, iniciativas presenciais ganham relevância como canais estratégicos para empresas que buscam se aproximar de jovens talentos com maior aderência ao mercado.

A Conferência de Carreira do Na Prática, marcada para 10 de agosto, em São Paulo, se posiciona justamente como um ambiente de conexão entre organizações e candidatos previamente selecionados, com foco em conversas qualificadas, entrevistas e fortalecimento de marca empregadora.

O evento permite que empresas tenham acesso a jovens pré-selecionados e pré-treinados, além de informações sobre perfis e interesses profissionais antes da Conferência.

Para as áreas de Recursos Humanos, a proposta dialoga diretamente com os dados da Pesquisa de Carreira 2025: se os universitários valorizam eventos, palestras, workshops e ativações presenciais, estar em ambientes onde esses talentos já estão reunidos pode reduzir ruídos no processo de atração.

Participe da Conferência de Carreira do Na Prática e transforme conexões presenciais em oportunidades de contratação