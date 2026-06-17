Pesquisa revela o que os jovens talentos mais valorizam em uma empresa — e não é salário

Pesquisa revela o que os jovens talentos mais valorizam em uma empresa | freepik
Estagiária
Publicado em 17 de junho de 2026 às 06h00.
A edição da “Pesquisa de Carreira 2025”, realizada pela Brasil Júnior — que representa o movimento de empresas juniores no país — revela que os estudantes que participam dessa atividade extracurricular chegam ao mercado de trabalho com ambições mais claras e preferências nos processos de recrutamento.
O levantamento mostra que esse grupo pode não se comportar de forma passiva nas seleções. Pelo contrário, o jovem vinculado ao movimento pode possuir habilidades mapeadas, prioridades definidas e preferência por conexões presenciais com empregadores.
De acordo com os dados divulgados pela pesquisa, 43% dos empresários juniores têm o objetivo de atuar em empresas de mercado, com preferência pelos setores de Tecnologia, Consultoria e Indústria.
O estudo aponta ainda que os fatores mais valorizados na escolha de uma empresa são o crescimento profissional (22,2%) e a flexibilidade (18,9%). Além disso, 23% dos entrevistados preferem conhecer as organizações em eventos, reforçando o peso das interações presenciais.Conecte sua empresa aos jovens talentos que já chegam ao mercado com experiência prática, ambição e visão de futuro
O estudante que passa por uma empresa júnior — associação civil sem fins lucrativos administrada por universitários que prestam serviços ao mercado — costuma chegar ao mercado de trabalho com uma vantagem que vai além do currículo.
Antes mesmo de finalizar a graduação, esses jovens já podem experimentar a dinâmica de um negócio real: negociam com clientes, trabalham com metas, assumem responsabilidades e entregam projetos com impacto concreto.
Os dados também indicam que o principal diferencial apontado pelos próprios estudantes é o pensamento crítico, citado por 32% dos entrevistados. Em seguida aparecem liderança, mencionada por 25%, e criatividade, indicada por 18%, habilidades que também refletem a rotina de quem precisa conduzir equipes, lidar com pressão e transformar conhecimento acadêmico em entregas para clientes reais.
Embora sejam nativos digitais, os jovens universitários demonstram maior interesse em interações presenciais quando o assunto é o contato com marcas empregadoras.
Segundo o levantamento, os canais de contato mais valorizados são eventos (23,4%), palestras e workshops (21,2%) e ativações nas universidades (20,7%). Essa preferência sinaliza que os processos seletivos totalmente automatizados não são suficientes para engajar essa geração. Diante disso, o mercado corporativo pode enfrentar o desafio de adaptar suas estratégias de atração e seleção.
Para capturar o interesse dos novos líderes, a área de Recursos Humanos precisa ir além das telas. A presença ativa no ecossistema universitário e a oferta de propostas de valor focadas no desenvolvimento de carreira são indispensáveis para reter o perfil dinâmico do empresário júnior.
Diante do cenário, iniciativas presenciais ganham relevância como canais estratégicos para empresas que buscam se aproximar de jovens talentos com maior aderência ao mercado.
A Conferência de Carreira do Na Prática, marcada para 10 de agosto, em São Paulo, se posiciona justamente como um ambiente de conexão entre organizações e candidatos previamente selecionados, com foco em conversas qualificadas, entrevistas e fortalecimento de marca empregadora.
O evento permite que empresas tenham acesso a jovens pré-selecionados e pré-treinados, além de informações sobre perfis e interesses profissionais antes da Conferência.
Para as áreas de Recursos Humanos, a proposta dialoga diretamente com os dados da Pesquisa de Carreira 2025: se os universitários valorizam eventos, palestras, workshops e ativações presenciais, estar em ambientes onde esses talentos já estão reunidos pode reduzir ruídos no processo de atração.
Participe da Conferência de Carreira do Na Prática e transforme conexões presenciais em oportunidades de contratação