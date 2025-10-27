4 inspirações para quem quer estudar administração de empresas

A graduação em administração continua sendo uma escolha estratégica para jovens brasileiros que almejam liderar equipes e projetos inovadores. Com mais de 650 mil matrículas em 2024, conforme dados do Censo da Educação Superior do Inep, o curso atrai estudantes que buscam desenvolver habilidades essenciais para o empreendedorismo, como visão estratégica, tomada de decisões e gestão de pessoas.

Embora a maioria dos fundadores de startups no Brasil tenha entre 35 e 54 anos, há um crescente número de jovens que, munidos de uma sólida formação acadêmica, estão se destacando no cenário empreendedor. Segundo a pesquisa Founders Overview 2024, apenas 4% dos fundadores estão na faixa de 18 a 24 anos.

Diversos jovens administradores têm se destacado no cenário empreendedor brasileiro:

Juliano Graff : fundador da Capital Empreendedor, plataforma que integra inteligência artificial e open finance para conectar micro, pequenas e médias empresas a soluções de crédito;

Matheus Goyas : cofundador da EdTech Trybe, reconhecido por sua atuação inovadora na educação;

Paloma Coutinho : fundadora do HUB Lumus, organização dedicada ao desenvolvimento de jovens talentos do interior do Brasil;

Dhena Pinheiro: cofundadora da Brazilian Youth Academy, organização que conecta estudantes de baixa renda a oportunidades de educação internacional.

A graduação em Administração proporciona uma base sólida para quem deseja liderar equipes e projetos. Ela oferece conhecimentos em áreas como finanças, marketing, recursos humanos e estratégia, fundamentais para a gestão eficaz de negócios. Além disso, desenvolve habilidades comportamentais, como liderança, comunicação e resolução de problemas, essenciais para o sucesso no empreendedorismo.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

