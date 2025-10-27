7 competências que fortalecem quem quer abrir uma empresa — e onde aprendê-las

Iniciar um negócio requer mais do que uma boa ideia; é necessário possuir um conjunto de habilidades que permitam transformar essa ideia em uma empresa bem-sucedida. De acordo com levantamento do LinkedIn, as competências mais valorizadas para 2025 no Brasil incluem inteligência artificial, comunicação eficaz e visão estratégica.

1. Inteligência artificial

Com o avanço da tecnologia, compreender e aplicar inteligência artificial tornou-se crucial para otimizar processos e tomar decisões informadas. Ferramentas como ChatGPT e MidJourney são exemplos de como a IA pode ser integrada ao cotidiano empresarial.

2. Comunicação eficaz

A habilidade de transmitir ideias de forma clara e persuasiva é fundamental para atrair investidores, negociar com parceiros e liderar equipes. Uma comunicação eficiente facilita a construção de relacionamentos sólidos e a resolução de conflitos.

3. Visão estratégica

Ter uma visão clara do futuro e saber planejar ações para alcançá-lo é essencial para qualquer empreendedor. A capacidade de antecipar tendências e adaptar-se às mudanças do mercado pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso.

4. Liderança

Inspirar e motivar uma equipe é uma das tarefas mais desafiadoras de um empreendedor. A liderança eficaz envolve delegar responsabilidades, reconhecer talentos e criar um ambiente de trabalho colaborativo.

5. Gestão financeira

Compreender conceitos como fluxo de caixa, capital de giro e investimentos é vital para manter a saúde financeira da empresa. A falta de controle financeiro é uma das principais causas de falência de pequenos negócios.

6. Adaptabilidade

O mercado está em constante mudança, e a capacidade de adaptar-se rapidamente às novas circunstâncias é uma habilidade indispensável para empreendedores. Ser flexível permite identificar novas oportunidades e superar desafios inesperados.

7. Resolução de problemas

Empreendedores enfrentam desafios diários que exigem soluções criativas e eficazes. A habilidade de analisar situações complexas e encontrar alternativas viáveis é essencial para a continuidade e crescimento do negócio.

Para todas essas habilidades, a graduação em administração oferece uma formação abrangente que capacita os alunos a desenvolver as habilidades necessárias para abrir uma empresa. Disciplinas como finanças, marketing, recursos humanos e estratégia proporcionam o conhecimento necessário para gerir uma empresa de forma eficiente.

Além disso, a formação em administração estimula o pensamento crítico, a capacidade de liderança e a visão estratégica, competências essenciais para quem deseja abrir uma empresa.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.