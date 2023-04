ZBRA anuncia mudanças na diretoria e plano de expansão

A ZBRA, empresa referência em desenvolvimento de soluções de software, acaba de anunciar uma reformulação no quadro de C-Levels junto à reestruturação operacional. O objetivo da companhia é expandir seus negócios, principalmente no mercado norte americano nos próximos três anos, e triplicar o faturamento, sem abrir mão da cultura organizacional que é vista como diferencial para as pessoas colaboradoras.

Neste momento, Alexandre Cunha assume a posição de CEO (Chief Executive Officer), enquanto Gustavo Ayres se torna CIO (Chief Information Officer) e Milton Terra passa a ser o novo COO (Chief Operating Officer) da ZBRA. Segundo os executivos, uma das vantagens dessa nova organização está em um direcionamento mais claro dos papéis da diretoria, que ajudará no foco de cada liderança para o crescimento da empresa.

Estrategicamente, Alexandre Cunha assume a nova posição para ser o centralizador de negociações com C-Levels de outras companhias e liderar a expansão da organização nos Estados Unidos. “Pretendemos expandir os negócios no mercado norte americano, aplicando uma nova estratégia de marketing local que está em desenvolvimento e que deve ganhar força a partir do segundo trimestre deste ano. No Brasil, temos um projeto de marketing em andamento que já tem colhido frutos em 2023. O objetivo é duplicar ou até mesmo triplicar o faturamento nos próximos três anos. Para isso, aumentamos a nossa equipe da Área de Pessoas para receber a demanda que teremos pela frente e que vai nos ajudar a crescer, sem perder de vista a nossa cultura e tudo o que construímos nessas quase duas décadas de existência”, declara o CEO.

Gustavo Ayres será responsável por auxiliar na execução de projetos juntos aos clientes, além de participar da estratégia e execução das atividades relacionadas ao marketing e produção de conteúdo. “O desafio para os times de TI é continuar se atualizando para a entrega de serviços que aliem excelência e eficácia, sem perder a essência da cultura da ZBRA durante o crescimento da empresa. Desta forma, seguiremos investindo em capacitação e desenvolvimento profissional, assegurando que nossos times estejam sempre alinhados às últimas tendências do setor”, afirma o CIO.

A operação da ZBRA sempre foi um dos pontos fortes da companhia. Segundo o novo COO, Milton Terra, isso acontece graças à cultura organizacional e ao cuidado especial com as pessoas, o que torna a empresa um ótimo lugar para se trabalhar - fato chancelado pelo ranking das últimas pesquisas realizadas com o GPTW (Great Place to Work). O executivo assume a nova função com a missão de cuidar da equipe, fazer recrutamento, aplicar treinamentos e liderar a equipe responsável pelo setor administrativo e cotidiano da operação da ZBRA no Brasil e nos Estados Unidos. “Sempre pensamos em melhorias, pois é importante mantermos a essência da nossa cultura nessa fase de crescimento. Estamos em processo de estruturar de forma ainda mais sólida as equipes de BackOffice, o que nos deixará mais prontos para a expansão prevista pelo plano estratégico”, diz Milton.

Em relação à cultura, a ZBRA é uma empresa que atua fortemente na contratação de talentos no mercado brasileiro, dando importância à qualidade na entrega do trabalho, sem abrir mão da qualidade de vida dos profissionais. “Tomamos muito cuidado ao admitirmos novos talentos e ao buscarmos pessoas para as nossas equipes, pois é necessário que elas compartilhem dos nossos valores: sejam curiosas e apaixonadas por tecnologia. Uma vez dentro da empresa, incluímos esses colaboradores em um ambiente onde se compartilha muito conhecimento com suporte constante no processo de aprendizagem, focando em melhoria contínua - assim como na metodologia ágil que é a base da nossa cultura”, afirma o CEO da ZBRA.

