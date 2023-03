Com novo PAT e R$ 80 mi, Bullla quer 1 milhão de clientes no cartão BulllaEne

O Bullla, fintech de crédito com foco nas classes C e D, planeja triplicar a base de seus cartões BulllaEne, saltando dos atuais 350 mil para aproximadamente 1 milhão de cartões até o final de 2023.

Especializado em produtos como antecipação salarial e crédito parcelado para colaboradores de grandes e médias empresas, o Bullla percebeu na mudança do mercado de benefícios por meio das novas regras do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), previstas para entrarem em vigor em maio, uma oportunidade de conquistar novos clientes este ano.

"A nova legislação do PAT privilegia a competição e o trabalhador, já que o pagamento do benefício por parte da empresa empregadora passa a ser obrigatoriamente feito no início do mês, o que antes era financiado pelas empresas tradicionais do mercado de benefício.Teremos mais competitividade e mais benefícios para o cliente final. Essas mudanças abrem oportunidades para novos entrantes com produtos mais completos e inovadores com foco no colaborador, ajudando na atração e retenção de talentos e resolvendo problemas reais com acesso a crédito para todos", afirma Marcelo Villela, CEO do Bullla.

Com investimentos anunciados recentemente de R$ 80 milhões em marketing e ampliação do time comercial, o Bullla lançou o BulllaENE, cartão com benefícios flexíveis de bandeira Mastercard.

De olho neste novo momento do mercado de benefícios corporativos, o Bullla captou em setembro do ano passado, com suporte da Vila Rica Capital e a Genial Investimentos, R$ 106,5 milhões para estruturar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

O capital será alocado nas operações do cartão BulllaEne, tanto na antecipação simples do salário a juros zero, como também nas operações de crédito parcelado em que a necessidade do colaborador extrapola o limite de 30% do salário mensal, disponibilizando uma linha de crédito adicional na qual a parcela sempre respeita a capacidade de pagamento do colaborador, ou seja, os mesmos 30% da antecipação.

“Para o RH o modelo do Bullla traz uma simplificação no processo de antecipação salarial muito comum no segmento da classe C e D, enquanto para o colaborador representa uma opção de crédito sem burocracia ou restrições para aprovação mesmo para quem está negativado. Para ambos, nosso modelo assegura a responsabilidade de que ninguém se enrole ou super endivide, já que a parcela máxima do pagamento é acertada com o RH dentro da capacidade de cada colaborador”, diz Villela.

Segundo ele, a antecipação é efetivada com o uso do cartão através de compras no mundo físico ou on-line. O cartão tem bandeira Mastercard e é aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Já o crédito parcelado é contratado pelo aplicativo através de transferências bancárias ou saques em qualquer caixa automático. No aplicativo o colaborador pode gerenciar suas transações de antecipação, crédito, compras e seus saldos em benefícios tradicionais e flexíveis.

Ou seja, além da função crédito, esclarece Villela, o cartão BulllaEne possibilita, através de seu aplicativo, que a empresa organize e controle como e onde o funcionário quer gastar seus benefícios, como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, bem-estar, entre outros benefícios flexíveis, tudo de forma intuitiva.

"O Bullla veio para resolver um problema operacional do RH, que tem muita dificuldade para fazer a gestão dessa antecipação salarial, principalmente nessa classe C e D, que acontece com muita frequência. Em uma empresa com 10 mil, 20 mil funcionários, a gestão dessa antecipação é dolorosa para o RH. Então nascemos resolvendo esse problema do RH ao permitir que o funcionário consiga solicitar sua antecipação com um cartão de crédito aceito em qualquer lugar a juro zero", afirma Villela.

