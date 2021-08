Viveo cria centro de saúde exclusivo para atender colaboradores

A Viveo, grupo que reúne mais de 11 empresas, desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de seus clientes, criou um Centro de Saúde para atender todos os seus mais de 4.000 colaboradores de forma 100% gratuita. O benefício inclui pediatria, clínica geral, psiquiatria e psicologia para atendimento presencial para quem está em Blumenau ou por telemedicina aos demais colaboradores, e se estende aos filhos de funcionários, que também contam com todo o apoio e atendimento médico necessário.

“Observamos que a pandemia aumentou a dificuldade para agendamento de consultas pelo plano de saúde ou pelo atendimento público. No ano passado, por exemplo, muitas precisaram ser canceladas. Com o Centro de Saúde, além de poder atender e dar prioridade aos nossos funcionários de forma presencial ou virtual, contribuímos para desafogar parte dos serviços de saúde que estavam sobrecarregados”, afirma Leonardo Byrro, CEO da Viveo.

O programa de atendimento aos funcionários iniciou em novembro de 2020 e, até o momento, já realizou mais de 4 mil atendimentos, uma média de mais de 400 por mês. Para agendar uma consulta, não é preciso fazer triagem, basta um simples acesso via WhatsApp ou pelo canal interno de comunicação da companhia para colaboradores. “Nossa proposta é facilitar o acesso a todos. Do início do projeto até agora, vimos a adesão aumentar 50%”, diz Maurício Triachim, Gerente Sênior de SSMA e Recursos Humanos da Viveo.

Segundo ele, o centro também ampliou a relação dos colaboradores com o propósito da empresa. “Os nossos times se sentem seguros, pois sabem que podem contar com esse cuidado e que tem à disposição um atendimento de qualidade dentro da companhia”, declara. A ideia é que o centro de saúde seja permanente, não apenas para o momento de pandemia.

Fazem parte da Viveo as empresas Mafra Hospitalar, Tecnocold Vacinas, Diagnóstica Cremer, Byogene, Biogenetix, Vitalab, Heath Log, Cremer, Flexicotton, Far.me e Daviso, e dona das marcas Cremer, Topz e Embramed.

