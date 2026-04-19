Vendas B2B: como trocar a briga de preço pela construção de valor

Por Rafael Calixto*

Em muitas organizações, a análise de oportunidades perdidas costuma apontar uma justificativa recorrente: o preço.

Equipes comerciais frequentemente registram que o concorrente apresentou uma proposta mais barata ou que o cliente não possuía orçamento disponível.

Embora essa explicação seja comum e confortável, ela raramente revela a causa estrutural da perda.

Na prática, "preço" costuma ser o sintoma final de uma cadeia de decisões e percepções mal construídas ao longo da jornada comercial.

O sintoma do preço e a percepção de valor

Isso ocorre porque a objeção de preço, na maioria dos casos, está diretamente associada à percepção de valor.

Quando um cliente afirma que uma solução está cara, isso não significa necessariamente que ela esteja acima da média de mercado.

Significa que os seus diferenciais, impactos e retornos não foram suficientemente compreendidos.

Sem uma narrativa clara que conecte a solução a ganhos concretos, a decisão tende a ser simplificada a uma comparação direta de custos.

O desafio da negociação estratégica no mercado corporativo

No momento em que produtos ou serviços passam a ser percebidos como equivalentes, o preço assume protagonismo e a negociação estratégica perde profundidade.

O resultado é um ciclo conhecido de aumento da pressão por descontos, da erosão de margens e da dificuldade crescente de sustentar diferenciais competitivos.

Mais do que um problema comercial, trata-se de um desafio de posicionamento e de construção de proposta de valor ao longo do tempo.

No contexto vendas B2B, essa dinâmica se torna ainda mais sensível, pois decisões de compra envolvem múltiplos stakeholders e ciclos longos.

A Gartner aponta que 73% dos compradores B2B evitam ativamente fornecedores que fazem abordagens irrelevantes ou desconectadas de suas necessidades.

Isso evidencia que, quando o valor não é bem construído desde o início, o cliente simplesmente descarta a solução antes mesmo de aprofundar a análise.

O uso de inteligência artificial sem uma estratégia bem definida, nesse cenário, não corrige o problema, apenas acelera esse processo de exclusão.

O impacto do posicionamento e da comunicação clara

Diferentemente do consumo individual, empresas não compram apenas uma solução; elas assumem um compromisso que impacta processos e reputação.

Quando elementos como previsibilidade, segurança e confiança não estão bem estabelecidos, a tendência é optar pela alternativa de menor exposição financeira imediata.

A forma como as empresas se posicionam no mercado também exerce influência direta nesse processo.

Organizações que não comunicam com clareza sua especialização e seus diferenciais acabam sendo percebidas como "mais uma opção".

Nesse cenário, a comparação entre fornecedores se torna inevitável e, novamente, o preço passa a ser o principal critério de decisão.

Em contrapartida, empresas que conseguem ocupar um território claro na mente do cliente reduzem significativamente a sensibilidade a preço.

Transformando a lógica comercial para gerar resultados

Em muitos casos, propostas são apresentadas de forma prematura, antes que o cliente tenha desenvolvido uma compreensão completa do problema.

Quando o preço surge de forma isolada, sem a devida construção de contexto, ele se torna o único elemento tangível para decisão.

Análises da McKinsey & Company mostram que organizações que estruturam melhor a comunicação de valor alcançam maiores taxas de conversão.

Essas empresas enfrentam menor pressão por descontos justamente por conseguirem deslocar a discussão do preço para o impacto gerado.

Diante desse contexto, atribuir perdas comerciais exclusivamente ao preço pode levar a diagnósticos superficiais e decisões equivocadas.

Portanto, a revisão desse processo exige olhar para etapas anteriores: entendimento do cliente, clareza de posicionamento e qualidade da argumentação.

Empresas que conseguem alinhar esses elementos transformam a lógica da negociação.

O preço deixa de ser o fator central e passa a ser apenas uma variável dentro de uma decisão mais ampla, orientada por valor, risco e retorno.

Mais do que vender mais caro, trata-se de vender melhor, com consistência, relevância e capacidade real de gerar impacto no negócio do cliente.

*Rafael Calixto é especialista em vendas B2B, com vasta experiência em modernização de processos comerciais, integração de tecnologia nas vendas, idealizador de soluções com Agentes Inteligentes de Pedidos (AIP) para vendas B2B em escala e CEO da Zydon.