Veloe cria canal de comunicação em libras e com legendas

A Veloe, especializada em soluções de mobilidade e gestão de frotas, vem colocando em prática ações para facilitar a inclusão de novos colaboradores e clientes que tenham algum tipo de deficiência, visando melhorar ainda mais o posicionamento e relacionamento com as pessoas. Além disso, a acessibilidade e pluralidade no cotidiano é um dos desafios e propósitos da marca para os próximos anos.

Dentre as ações da marca, foram adotadas a Maya, assistente virtual responsável por traduzir os textos e imagens do site para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e, também, as legendas em vídeos, impulsionadas pelos grupos internos criados para promover a inclusão.

“Um dos elos da nossa cultura, chamado “liberdade para ser quem eu sou” tem sido o mote para as mudanças que temos promovido buscando maior inclusão e diversidade em nosso time e para nossos clientes”, declara Soraya Bahde, diretora de gente da Veloe.

Segundo Bahde, o trabalho remoto, com uso intensivo da tecnologia tem sido um grande aliado na jornada, mas o olhar atento, promovido pelos grupos de afinidade do programa Todes pela Diversidade e Inclusão, que faz a marca enxergar oportunidades e promover novos comportamentos.

Outra iniciativa é a possibilidade de inclusão de legendas nas reuniões online, assim como a prática de começar os eventos virtuais com uma audiodescrição dos apresentadores.

A Veloe também convida todos os colaboradores a participarem da reunião com a câmera aberta para facilitar a leitura labial para os colegas que têm deficiência auditiva.

Para organizar esses e outros avanços institucionalmente, a Veloe conta com um grupo de Afinidade, que se reúne para debater iniciativas que envolvam diversidade de gênero, raça e PcD, entre outras.

