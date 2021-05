Veja programação especial online em comemoração à semana de museus

Por Bússola

Em comemoração à Semana Nacional de Museus, os museus do Estado de São Paulo oferecem um roteiro de eventos com visitação online que tratam de memes a recuperação de livros antigos.

Marcados pelo fenômeno da intertextualidade, os memes se tornaram um lugar comum não só na cultura pop da internet, mas em manifestações políticas, repertórios culturais e estratégias de linguagem. Provocadores natos, os memes e seus sentidos serão abordados pelo jornalista Guilherme Popolin durante um bate papo no Museu da Diversidade Sexual. Popolin vai contar um pouco mais sobre o #MUSEUdeMEMES e suas experiências, dia 20, a partir das 14h.

O museu Catavento preparou um vídeo explicativo sobre o surgimento e a importância da data para o calendário museológico. Dia 17, a partir das 12h, pelo Instagram e Facebook da instituição, os interessados poderão assistir e ainda participar de um debate sobre o tema desta edição do evento, “O futuro dos museus”.

Na Casa Guilherme de Almeida, a jornalista Marlene Laky oferece uma oficina para pessoas que buscam recuperar livros antigos. O curso tem carga horária de dez horas e acontece de 19 a 23 de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site do museu.

A Biblioteca Itinerante da Casa Mário de Andrade traz Jonatas Varela, diretor do projeto Prateleira de Quadrinhos, para um bate-papo com Fernanda Mazete, do Núcleo de Ação Educativa do museu, no dia 20 de maio, às 16h30.

Para encerrar a semana, o Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão, traz o som do DJ Meszo, que vai mostrar mixagens de músicas clássicas com batida eletrônica. A apresentação será gravada nos jardins do museu como uma forma de ocupar e reimaginar os espaços vazios. O show estará disponível nas redes sociais da instituição no dia 23, às 11h.

“A Semana Nacional de Museus é um evento importante de integração, divulgação e valorização dos museus brasileiros e uma excelente oportunidade para dialogarmos e refletirmos com a sociedade sobre o futuro dos museus”, afirma Letícia Santiago, coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da secretaria.

Confira a programação completa no Cultura em Casa, que vai transmitir todos os eventos.

