Varejista investe em formação dos colaboradores com plataforma de conteúdo diversificado

O Grupo Pereira acaba de investir na formação e capacitação de seus colaboradores com o lançamento da Universidade Corporativa Grupo Pereira (UGP em Campo Grande (MS). O sétimo maior varejista do país, com a UGP, vai oferecer, inicialmente, mais de 700 conteúdos de treinamento online em sua plataforma.

Com um Grupo formado por supermercados, atacadistas, atacarejos, restaurantes, farmácias, empresa de turismo, logística e com um braço financeiro, a Universidade Corporativa mira ampla oferta de cursos para atender as demandas de todos estes setores. Além disso, oferecerá treinamentos também para filhos de colaboradores.

A primeira trilha busca atender a forte demanda de mão de obra no varejo

Por isso, o Grupo vai abrir a Escola de Varejo, com o curso “Supermercado: do negócio à operação”, para filhos dos colaboradores que têm entre 16 e 24 anos. No formato híbrido e com quatro meses de duração, ele é fruto de uma parceria com o Senac, que vai oferecer, inicialmente, 400 vagas.

Além da possibilidade de contratação, será organizado um hackathon, no final do curso, para encontrar soluções para alguns dos desafios do negócio, com premiação para as melhores propostas.

Fora a Escola de Varejo, já estão previstas soluções educacionais como a Escola de Formação para Agentes de Viagem, Padrão de Atendimento na área de finanças, Escola de Logística e de Perecíveis, entre outros treinamentos que promovem desenvolvimento e ampliam a possibilidade de promoções.

A Universidade Corporativa é a consolidação de uma década de treinamentos

No último ano, mais de quatro mil colaboradores foram promovidos em função destes cursos. Com a UGP, o Grupo Pereira mira assegurar uma atuação integrada de educação, que estará totalmente conectada aos objetivos estratégicos da companhia:

Desenvolvimento e Resultado : foco no aprimoramento técnico, comportamental e de liderança em todas as áreas da empresa, fomentando uma cultura de alto desempenho em todos os níveis da organização.

Carreira e Sucessão : promoção de aprendizado contínuo, desenvolvimento profissional e sucessão para preparar talentos para o futuro.

Comunidade : capacitação e inclusão social, preparando talentos da comunidade para ingressar no mercado de trabalho .

“Nós acreditamos que não existe futuro sem investimento em educação e cada um tem que fazer sua parte nesse sentido. A Universidade Corporativa vai levar nossa empresa para um outro patamar”, explica Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.

