Quais são os 15 maiores supermercados em São Paulo e quanto eles faturam? Veja a lista de 2025

São Paulo é, de longe, o maior mercado de supermercados do Brasil, com gigantes do setor registrando faturamentos impressionantes. A lista dos maiores supermercados do estado foi divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e traz números que mostram o crescimento e a competitividade do setor paulista.

Pelo nono ano consecutivo, o Grupo Carrefour continua sendo o maior supermercado de São Paulo e do Brasil, com um faturamento de 120,6 bilhões de reais em 2024. Há alguns meses, o Carrefour França fez uma proposta para fechar o capital da operação no Brasil. Recentemente, aumentou em pouco mais de 10% sua oferta para tirar o Atacadão, sua subsidiária brasileira da Bolsa.

Em segundo lugar, o Assaí Atacadista segue sua trajetória de crescimento e conquista um faturamento de 80,6 bilhões de reais. Na sequência, outros nomes de peso do setor supermercadista paulista completam o ranking, com destaque para o GPA, que registrou um faturamento de 20 bilhões de reais.

Quais são os 15 maiores supermercados de São Paulo em 2025?

Carrefour: 120,6 bilhões de reais Assaí Atacadista: 80,6 bilhões de reais GPA: 20 bilhões de reais Grupo Pereira: 15,3 bilhões de reais Cencosud Brasil: 11,2 bilhões de reais Plurix: 9,4 bilhões de reais Tenda Atacado: 7,4 bilhões de reais Savegnago: 6,9 bilhões de reais Sonda Supermercados: 5,9 bilhões de reais Comercial Zaragoza: 4,1 bilhões de reais Roldão Auto Serviço: 4 bilhões de reais Pague Menos: 3,9 bilhões de reais Tauste Supermercados: 3 bilhões de reais Jad Zogheib: 2,7 bilhões de reais Dia Brasil: 2,6 bilhões de reais

