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Funcionários com vale-academia faltam menos e são mais produtivos, aponta pesquisa

Estudo com usuários da plataforma Wellhub mensura o impacto do vale-academia na vida do brasileiro e na economia

Vale-academia gera menos faltas e mais PIB (BearFotos/Shutterstock)

Vale-academia gera menos faltas e mais PIB (BearFotos/Shutterstock)

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Publicado em 24 de abril de 2026 às 07h00.

Com acesso a vale-academia, colaboradores que praticam exercícios físicos faltam, em média, 1,5 dias a menos por ano e são 15% mais produtivos. 

Os dados, de pesquisa realizada pela EY-Parthenon por meio dos dados da plataforma Wellhub, apontam para um impacto direto na economia – uma geração de cerca de R$ 560 por indivíduo.

Entre 2022 e 2024 o número de pessoas que frequentam academias no Brasil cresceu cerca de 30%. O movimento é reflexo da tendência de procura por saúde resultante do período pandêmico. 

A pesquisa da EY tem o objetivo de demonstrar os resultados positivos de atender à procura dos colaboradores por mais saúde utilizando benefícios corporativos como o vale-academia. O estudo também apontou: 

  • Redução média de R$ 248 em gastos previdenciários, associada à menor incidência de afastamentos prolongados e aposentadoria por invalidez.
  • Economia de R$ 120 em custos com saúde pública, com a redução de doenças crônicas e internações. 
  • Um estímulo de R$ 160 ao consumo de produtos e serviços ligados ao estilo de vida ativo.

Quando ampliados para a economia, esses ganhos tomam escala. Os benefícios gerados pelos usuários do Wellhub correspondem a R$ 7,2 bilhões em PIB, R$ 3,4 bilhões em renda familiar e 92,5 mil empregos ao longo de toda a cadeia produtiva. 

O impacto no PIB supera o de mais de 97% dos municípios brasileiros e o equivalente ao de toda a indústria nacional de equipamentos esportivos

 

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