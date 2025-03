A história do Wellhub (Gympass): como uma ideia brasileira revolucionou o bem-estar corporativo

Em 2012, os brasileiros César Carvalho, Vinicius Ferriani e João Thayro fundaram o Gympass, uma plataforma que permitia o acesso flexível a academias por meio da compra de diárias. O investimento inicial foi de R$ 100 mil, parte financiada por sete investidores-anjo.

O modelo de negócio foi inspirado no site inglês PayasUgym, que oferecia passes avulsos para academias. A ideia era atender principalmente pessoas que viajavam com frequência ou que não queriam se comprometer com planos de longo prazo.

Carvalho, então com 28 anos, havia concluído um MBA na Harvard Business School, onde teve contato com o mercado de academias nos Estados Unidos. Antes de empreender, ele e Thayro trabalharam na CVC Viagens, enquanto Ferriani, formado em engenharia, fez MBA no MIT.

Crescimento e transição para o mercado corporativo

Inicialmente, o Gympass operava no modelo B2C (business to customer), vendendo diárias para consumidores individuais. No entanto, um momento decisivo ocorreu quando uma empresa ofereceu pagar assinaturas para todos os seus funcionários, levando a startup a migrar para o modelo B2B (business to business).

O crescimento foi acelerado. Em junho de 2019, o Gympass recebeu um investimento de US$ 300 milhões do SoftBank, por meio dos fundos Vision e Innovation/Latin America, com participação de investidores como Atomico, General Atlantic e Valor Capital Group. Com esse aporte, a empresa se tornou um unicórnio, sendo avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

"Há poucas empresas tão bem-sucedidas quanto o Gympass na transição para o sucesso global", afirmou Marcelo Claure, CEO do SoftBank Innovation Latin America Fund, na época do investimento.

Reinvenção na pandemia e expansão global

Com presença em diversos países, o Gympass atendeu 1.463 cidades no Brasil, oferecendo 735 modalidades de exercícios em 21 mil academias. A pandemia de covid-19, no entanto, trouxe um desafio inesperado. "Do dia para a noite, as academias fecharam e não tínhamos mais produto para oferecer", relembra Priscila Siqueira, presidente da empresa no Brasil.

A solução foi expandir os serviços, incluindo aulas online, acesso a nutricionistas, psicólogos e aplicativos de meditação. A estratégia permitiu ao Gympass manter sua relevância e ampliar sua proposta de valor no mercado de bem-estar corporativo.

Hellhub: em abril de 2024, o Gympass anunciou uma mudança de nome e identidade visual (SOPA Images/Getty Images)

De Gympass a Wellhub: um novo posicionamento

Em abril de 2024, a empresa anunciou uma mudança de nome e identidade visual, passando a se chamar Wellhub. A decisão reflete a ampliação do foco da plataforma, que deixou de ser apenas um serviço de acesso a academias para se tornar um ecossistema completo de bem-estar corporativo.

"Queríamos um nome que representasse melhor tudo o que oferecemos hoje. Não somos mais apenas um passe para academias", explicou César Carvalho, CEO e cofundador da empresa, em entrevista à EXAME.

A mudança acompanha a tendência do mercado de saúde e bem-estar, que busca soluções mais integradas para qualidade de vida dos funcionários. Além do acesso a academias, a Wellhub oferece serviços de nutrição, saúde mental e programas personalizados para empresas que investem no bem-estar de seus colaboradores.

O que começou como uma ideia para facilitar o acesso às academias no Brasil se transformou em um fenômeno global, redefinindo como empresas cuidam da saúde física e mental de seus funcionários.

Texto gerado por inteligência artificial a partir de reportagens de EXAME.