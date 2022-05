Vai ao Mita? Veja como manter seu celular seguro gratuitamente

Quem for participar do Mita (Music is The Answer), novo festival de música que acontece nos dias 14 e 15 de maio em São Paulo e 21 e 22 de maio no Rio de Janeiro, vai poder falar usar o ceular sem medo. A Pier, primeira seguradora digital do Brasil, lança uma ação inédita. Todos os participantes do evento podem contratar um mês grátis de seguro para smartphones. O benefício está sujeito ao aceite do convite pela Pier, de acordo com o regulamento oficial.

“Nosso produto é descomplicado. Vamos transformar o Mita no primeiro festival do mundo assegurado contra furtos de celular. Nosso papel é fortalecer a presença da marca dentro do evento por meio de ativações divertidas e práticas”, afirma Flávia Molina, CMO da companhia. A seguradora contará também com um estande no evento, pensado para reforçar a conexão com o público do festival. Além de brindes personalizados, ativações especiais vão acontecer no espaço. Os clientes da Pier dos segmentos de automóveis e celulares terão também uma vantagem especial no festival: na compra de um convite, ganharão outro de graça para o mesmo dia para levar um acompanhante. A oferta é válida para até três ingressos por CPF.

