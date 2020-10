Vacina contra Covid-19: façam suas apostas

A média móvel das mortes por Covid-19 entre nós está consistentemente declinante. Idem os casos. Se as previsões dos especialistas lá no início da pandemia continuam valendo, devemos ter atingido algum grau de imunidade coletiva combinada com o que ainda resta de distanciamento social.

Máscaras parecem funcionar sim.

Quais são as dúvidas que persistem? Uma é se haverá novas ondas. Mas a principal delas é sobre a vacina. Nesse tema, juntam-se a difusão cada vez mais agressiva de teorias e militâncias do movimento antivacina e o natural cuidado que a ciência deve adotar em terrenos ainda desconhecidos ou pouco conhecidos.

Quando haverá vacina disponível em massa e quanto ela funcionará? A rigor, ninguém tem certeza.

E o quadro fica mais complexo quando a necessária colaboração planetária no assunto anda dificultada pelo acirramento das fraturas e disputas geopolíticas. Quem propiciar antes dos demais em massa um imunizante que funcione vai ganhar um soft power e tanto.

Façam suas apostas.

* Analista político da FSB Comunicação

Siga a Bússola nas redes sociais

Twitter | Facebook | Youtube